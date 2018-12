Hanoi VNA) – La prévention du VIH/sida est toujours considérée comme une priorité du secteur de la santé. Des actions ont été menées simultanément, permettant de faire chuter le nombre de nouveaux cas et de décès causés par ce virus.

Traitement en faveur des toxicomanes à Thanh Hoa (Centre). Photo: VNA

Le Vietnam a choisi décembre comme Mois d’action nationale pour la prévention du VIH/sida. Lors d’une conférence sur ce thème, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné: "Ne négligez pas la prévention du VIH/sida et respectez l’engagement de mettre fin à cette épidémie en 2030".



Depuis le début de l’année, de nombreuses activités sont mises en place. Il s’agit de l’élargissement des réseaux de prestation de services anti-VIH, du traitement à la méthadone et à la buprénorphine en faveur des toxicomanes, de la distribution d’aiguilles et de seringues aux populations les plus touchées, notamment les consommateurs de drogues injectables, etc.



Carte d’assurance-santé à 80% des séropositifs



Une centaine de milliers de porteurs du VIH peut disposer des antirétroviraux (ARV). Aujourd’hui, ce traitement est gratuit grâce aux aides internationales. Le Vietnam étant désormais classé parmi les pays à revenu intermédiaire, les organisations internationales ont commencé à baisser progressivement le montant des aides financières, qui devraient cesser complètement à terme. C’est pourquoi, à partir de 2019, le Vietnam n’octroiera plus gratuitement les ARV aux personnes contaminées. Cependant, si ces malades sont titulaires de la carte d’assurance-santé, ils en bénéficieront. À ce jour, cette carte couvre environ 80% des séropositifs vietnamiens.



Après avoir atteint un sommet au début des années 2000, l’épidémie de VIH au Vietnam s’est stabilisée, la prévalence de ce virus chez les adultes (15 à 49 ans) étant de 0,4%.



Bien que la situation se soit améliorée, des problèmes subsistent, notamment la stigmatisation et la discrimination, et un faible accès aux services dans les zones isolées.



Éliminer la discrimination et tester précocement sont des mesures essentielles dans la prévention et la lutte contre cette épidémie. Un malade hanoïen a confié que la stigmatisation avait poussé de nombreuses personnes contaminées à ne pas oser passer le test de dépistage.



Le VIH reste une menace pour la santé publique nationale. Au cours du premier semestre, 3.500 personnes infectées ont été décelées, soit une baisse d’environ 7% par rapport à la même période de l’année précédente.



Selon les statistiques en 2017, le pays comptait plus de 209.450 personnes contaminées, dont 90.100 sidéens.



D’après le Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), l’amélioration des services de prévention et de soins aux personnes infectées reste une priorité du Vietnam. Le pays obtient des résultats durables grâce à un investissement national accru et à une meilleure coopération des services concernés.



Toujours selon cette organisation onusienne, la consommation de drogues injectables est la principale cause de transmission pour approximativement 10% des infections dans le monde. La prévention de la transmission par la consommation de drogues injectables est l’un des défis clés à relever.