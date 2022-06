Hanoi (VNA) – Au premier trimestre de 2022, malgré les fluctuations de l’économie mondiale, le Vietnam a enregistré une croissance de 5,03%. Les principaux indicateurs ont été positifs. L’indice sur le climat des affaires a augmenté de 12 points de pourcentage. Les organisations internationales prévoient une croissance entre 5,3 et 6,5% pour le Vietnam en 2022, un niveau certes plus modeste par rapport à l’avant-pandémie, mais qui démontre leur confiance quant à la reprise solide de l’économie vietnamienne.

Andrew Jeffries, directeur de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam. Photo: VGP

Implantée dans la province de Bac Ninh, la société de textile Dap Câu, dont 98% de la production est destinée à l’exportation, a été la première entreprise du Groupe de textile du Vietnam à avoir suspendu la production après avoir détecté son premier cas de Covid-19, lors de la 4e vague épidémique qui a débuté en avril 2021. Ses pertes ont été estimées à 600 milliards de dongs.

“Pendant les moments les plus difficiles, nous avons reçu des aides du gouvernement et des autorités locales. Nos salariés ont également bénéficié de soutiens conformément à la résolution 68 du gouvernement. Aujourd’hui, notre production a atteint son niveau d’avant la crise. Mais on a rencontré une autre difficulté. Les matières premières importées de l’étranger arrivent toujours en retard alors que les clients exigent toujours une livraison dans les délais», a déclaré Nguyên Duc Thang, son directeur exécutif.

Selon les experts, le gouvernement doit prendre rapidement des solutions à court, moyen et long terme pour relancer les échanges avec les grands partenaires commerciaux du Vietnam.

Andrew Jeffries, directeur de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, estime qu’à court terme, le redressement économique doit être la priorité de l’exécutif. Il suggère également que le gouvernement vietnamien accélère les décaissements des investissements publics, mobilise les investissements du secteur privé et accorde des soutiens plus appropriés aux entreprises pour qu’elles se redressent plus rapidement.

En raison de la flambée des prix des carburants et de la crise alimentaire mondiale, la BAD et de nombreuses autres organisations internationales ont prévu que cette année, le taux d’inflation du Vietnam devrait doubler par rapport à 2021. Le gouvernement vietnamien est, de son côté, déterminé à maintenir l’inflation à 4%.

Nguyên Bich Lâm, ancien directeur de l'Office général des statistiques. Photo: VNA

De l’avis de l’économiste Nguyên Bich Lâm, ancien directeur de l’Office général des statistiques, cet objectif est techniquement atteignable. Mais davantage d’efforts doivent être déployés pour y parvenir. Il est essentiel, d’après lui, de mener à bien le programme de relance et de développement socioéconomique du gouvernement. Plus précisément, le gouvernement doit éliminer rapidement les obstacles administratifs qui entravent les activités des entreprises. Il doit également rendre plus transparentes et plus simples les procédures, afin de faciliter le commerce extérieur, diversifier les fournisseurs de matières premières, améliorer l’autonomie et la résilience de l’économie et poursuivre une politique monétaire plus souple.

Phan Duc Hiêu, membre permanent de la Commission économique de l’Assemblée nationale, partage ces analyses. «Les experts vietnamiens et étrangers ont donné des prévisions plus ou moins optimistes sur les perspectives économiques du Vietnam. Mais à mon avis, les opportunités vont toujours de pair avec les risques. Certains risques ont déjà été identifiés tels que la flambée des prix des matières premières, l’augmentation de l’inflation ou encore les conflits internationaux... Mais les opportunités sont immenses. La croissance dépend de nos efforts, de ce que nous ferons prochainement», indique-t-il.

Le Vietnam s’est fixé l’objectif d’atteindre une croissance comprise entre 6 et 6,5% en 2022. En avril, la Banque mondiale tablait sur une croissance de 5,3% pour le Vietnam cette année, le Fonds monétaire international de 6%, la Banque asiatique de développement de 6,5%. – VOV/VNA