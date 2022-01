Hanoi. 5 janvier (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de mars 2021 au 2 janvier 2022, le Vietnam a reçu 195.102.218 doses de vaccins anti-Covid-19.

Photo d'illustration : VNA

Le ministère de la Santé a distribué 113 lots avec un total de 176,8 millions de doses et effectue des procédures de contrôle de qualité et de libération d’environ 18,2 millions de nouvelles doses.

Le 3 janvier, 140.685.544 doses ont été administrées pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Sur le total, 70.099.050 pour la première injection, 64.072.010 pour la deuxième et 1.209.780 pour la troisième, soit la dose de rappel ou troisième dose de vaccin Abdala.

Compter jusqu’au 4 janvier, plus de 154,34 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 ont été administrées.

Le taux de couverture d'au moins une dose est de 99,7 % et de deux doses de 91,1 % de la population âgée de 18 ans et plus. Par région, le taux est respectivement de 96,5% et de 88,7% au Nord, de 96,6% et de 88,7% au Centre et de 98,1 % et 85,9 % dans les hauts plateaux du Centre, et 100% et 92,9% dans le Sud.

Concernant le déploiement de la vaccination contre le COVID-19 pour les enfants âgés de 12 à 17 ans, les villes et provinces ont administré 12.911.406 doses, dont 7.697.449 pour la première injection et 5.213.957 pour la deuxième.

Les 23 villes et provinces ont couvert suffisamment de doses de base pour les enfants âgés de 12 à 17 ans sont Ha Nam, Ninh Binh, Bac Ninh, Hung Yen, Quang Ninh, Hoa Binh, Lang Son, Yen Bai, Thua Thien Hue, Da Nang, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Ho Chi Minh-Ville, Tien Giang, Long An, Tay Ninh, An Giang, Ben Tre, Tra Vinh, Vinh Long, Binh Duong, Bac Lieu et Hau Giang. - VNA