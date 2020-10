Environ 4.000 arbres viennent de planter dans les districts de Chuong My et de Quôc Oai (banlieue de Hanoï) à l’initiative du centre Green Vietnam Biodiversity Conservation (GreenViet).

Le bilan des récentes graves inondations dans le Centre s’est alourdi à 90 morts et 34 disparus à 06h00 heures le 19 octobre, alors que les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé de renforcer le secours et le règlement des conséquences des inondations et des glissements de terrain dans le Centre et les Hauts Plateaux du Centre.