Photo: VNA

Vientiane, 23 mai (VNA) – Les restes de 103 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champ d’honneur au Laos ont été rapatriés lors des cérémonies solennelles tenues les 22 et 23 mai dans la province lao de Xieng Khouang.

Leurs ossements ont été retrouvés et exhumés dans les provinces lao de Vientiane, Xaysomboun et Xieng Khouang durant la saison sèche 2021-2022 par l’équipe de rapatriement des restes des morts pour la Patrie des Commandement militaire de la province vietnamienne de Nghê An.

Photo: VNA

Le général de brigade Xitha Duangmala, vice-président du Comité de mission spéciale du gouvernement lao, a exprimé la gratitude du Parti, du gouvernement et du peuple lao envers les soldats volontaires et experts vietnamiens qui se sont sacrifiés pour l’oeuvre de libération des deux nations.

Ces 38 dernières années, l’équipe de rapatriement des restes des morts pour la Patrie a retrouvé et rapatrié les restes de près de 13.000 soldats volontaires et d’experts vietnamiens tombés au champ d’honneur au Laos pendant la guerre. – VNA