Hanoi (VNA) - Le ministère vietnamien de la Sécurité publique vient de publier la liste des organismes et individus liés au terrorisme.

Outre l’organisation terroriste Viêt Tân et le “gouvernement national provisoire du Vietnam”, le ministère a aussi ajouté la liste du Conseil de sécurité de l’ONU des organismes et des individus liés au terrorisme ou qui financent le terrorisme.



La liste complète est publiée à l’adresse: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aqsanctionslist.

Le ministère a demandé aux organisations financières, aux groupements et aux particuliers spécialisés dans les métiers non financiers et aux organismes et aux organisations concernés d’exécuter sans tarder le blocage, du scellement, de la saisie provisoire et du traitement des biens illégaux des organisations et des personnes désignées pat le Conseil de sécurité ou le Vietnam. – VNA