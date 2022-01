Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Afin d'assurer la sécurité des habitants dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le ministère de la Santé a demandé aux localités de ne pas organiser de feux d'artifice à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel).

Si les localités insistent pour organiser les spectacles pyrotechniques, elles doivent respecter le message dit des 5K (masque, désinfection, pas de rassemblement, déclaration de l’état de santé et distanciation), et éviter les rassemblements de masse autour des zones de mise à feu.

Selon le ministère de la Santé, de nombreuses localités du pays enregistrent chaque jour des infections au COVID-19 dans la communauté. De plus, le variant Omicron se propage rapidement, avec des évolutions complexes et imprévisibles dans de nombreux pays du monde et de la région.



Les activités, les voyages et les échanges commerciaux pendant les vacances du Nouvel An lunaire doivent respecter absolument le message des 5K du Comité national de pilotage de prévention et de contrôle du COVID-19.

En fonction de la situation épidémique, les localités décideront de la suspension des rassemblements de masse non essentiels, des activités de divertissement, des grandes fêtes…, tout en maintenant la production et les affaires de manière sûre.



Au cours des sept derniers jours, le pays a enregistré en moyenne plus de 11.000 cas par jour dans la communauté et environ 200 décès par jour.



A ce jour, le Vietnam a signalé 2.045.290 cas, se classant 28e sur 224 pays et territoires pour le nombre de contaminations et 143e pour le taux d’incidence, à 20.725/1.000.000.



Le bilan total des morts liés au COVID-19 s’est établi à 35.788, soit 1,7% du nombre total de contaminations.



Jusqu’à présent, le Vietnam a recensé 68 cas d'infection au variant Omicron dans les trois régions du pays. Tous sont des cas importés et mis en quarantaine dès leur arrivée au Vietnam. -VNA