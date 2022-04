Des parcs éoliens mis en service à Ninh Thuân (Centre). Photo: VNA



Hanoi (VNA) - A la veille de la Journée mondiale de la Terre, célébrée tous les 22 avril, le ministère de l’Industrie et du Commerce a estimé qu’avec l’objectif d’économiser 8% à 10% d’énergie pour le développement d’ici 2030, le Vietnam pourrait épargner 60 millions de tonnes de pétrole.



L’expérience des pays qui réussissent à bâtir une économie hautement compétitive, en utilisant efficacement l’énergie et en réduisant les émissions, montre que les actions globales d’épargne énergétique doivent être maintenues, consolidées et améliorées parallèlement au processus d’industrialisation et de modernisation.



Par conséquent, le Vietnam doit continuer de maintenir les activités d’une utilisation économe et efficace de l’énergie via un plan et une stratégie à long terme. Il a besoin de réduire la pression sur l’investissement dans de nouvelles sources d’électricité, de conserver des ressources énergétiques nationales, de protéger l’environnement et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.



De nombreux experts et organisations de recherche internationales ont estimé que le Vietnam disposait encore de nombreuses opportunités pour minimiser les pertes et le gaspillage d’énergie dans tous les secteurs, de l’industrie, du commerce et des services aux ménages.



Des enquêtes et des calculs montrent que l’efficacité de l’utilisation de l’énergie dans les centrales thermiques du Vietnam n’atteignait en 2014 que de 28 à 36%, soit environ 8 à 10% de moins que dans les pays développés. Le rendement des chaudières industrielles n’était d’environ que 70%. Cependant, il reste encore 10% inférieur à la moyenne mondiale et inférieur à celui des pays développés.



"Le Vietnam peut économiser plus de 20% d’énergie dans la production du ciment, de l’acier, de la porcelaine, des produits congelés, des articles de consommation ; plus de 30% dans la construction civile, le transport, les communications. Sans compter l’énergie dans les espaces de vie et les activités de services potentiels", a fait savoir Phuong Hoàng Kim, chef du Département des économies d’énergie (relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce).



Au niveau national, les activités d’amélioration de la qualité de l’énergie ont été intégrées dans le cadre d’action global par le biais du Programme cible sur l’utilisation de l’énergie économique et efficace, mis en œuvre pendant dix années consécutives (de 2006 à 2015).



"Selon le rapport-bilan sur ce programme, le Vietnam a reçu plusieurs premières réalisations très positives afin d’améliorer la qualité de l’utilisation de l’énergie. De nombreuses organisations internationales accompagnant le développement de l’énergie du Vietnam les apprécient", a souligné Phuong Hoàng Kim.



D’après lui, les évaluations objectives montrent également que le Vietnam avait économisé environ 103,7 milliards de kWh d’heures d’électricité. "Ce programme est efficace au développement socio-économique du pays non seulement durant les dix années appliquées, mais aussi dans les années à suivre", a-t-il conclu.



Selon les données publiées par la Banque mondiale, l’intensité énergétique primaire du Vietnam en 2019 était d’environ 5,94, soit inférieure à celle de la Chine (6,69) mais beaucoup plus élevée que celle des pays de l’ASEAN (Malaisie : 4,68 ; Indonésie : 3,53 ; Philippines : 3,12) et l’Inde (4,73). – VNA