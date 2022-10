L'ambassadeur vietnamien en Italie Duong Hai Hung (droite) rencontre le président de la région de Campanie, Vincenzo de Luca. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La Confédération de l'industrie de Naples, en collaboration avec l'ambassade du Vietnam en Italie et le Consulat honoraire du Vietnam à Naples, a organisé le 17 octobre un séminaire intitulé "Vietnam : Opportunités d'affaires pour les entreprises dans la région de Campanie (Italie)".

Lors du séminaire. Photo : VNA

S'exprimant lors du séminaire, l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a informé qu'en 2021, les échanges commerciaux entre les deux pays avaient atteint 5,6 milliards de dollars (+ 21% en variation annuelle). La croissance notable du commerce, la mise en œuvre de l'accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA) avec de nombreuses lignes tarifaires réduites à zéro, et le fait que le Vietnam est considéré comme l'un des 20 pays prioritaires pour la promotion des investissements et du commerce par le gouvernement italien constituent des avantages pour que les entreprises italiennes investissent au Vietnam. Pour l’heure, environ 6.000 entreprises italiennes investissent avec succès au Vietnam.

Avec 15 accords de libre-échange en vigueur entre le Vietnam et d'autres pays, via le Vietnam, l'Italie peut accéder à plus de marchés.

Lors du séminaire, les participants ont également souligné le potentiel d'investissement au Vietnam, en particulier en cette période post-pandémique et d'impacts de la guerre en Ukraine.

Un environnement fiscal stable et un appareil administratif progressivement rationalisé contribuent à attirer les investissements directs étrangers au Vietnam, a affirmé le consul honoraire du Vietnam à Naples Silvio Vecchione. Avec une population de plus de 100 millions d'habitants, le Vietnam est également un marché attractif pour les entreprises produisant des biens de consommation dans les domaines de l'alimentation, du vin, de la mode, a-t-il ajouté.

Le séminaire a vu la participation d'experts économiques, d'universitaires et de représentants d'associations, de la Confédération de l'industrie de Naples.

Dans le cadre de l'événement, l'ambassadeur Duong Hai Hung a eu des rencontres et des échanges avec les autorités de la région de Campanie, de la ville de Naples. Le président de la région de Campanie, Vincenzo de Luca, a espéré renforcer davantage la coopération en matière d'investissement entre les deux parties, en se concentrant sur les domaines phares de la région tels que les produits agricoles, la mode, l'aérospatiale, ainsi que dans la mise en œuvre d'activités d'échange d'étudiants, d’octroi des bourses pour des étudiants vietnamiens.-VNA