New York (VNA) - Dans le cadre de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a assisté le 22 septembre à un banquet offert par le président américain Joe Biden et a eu des contacts bilatéraux avec des dirigeants des pays et d'organisations internationales.

Lors du banquet donné par le président américain Joe Biden, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a déclaré que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme l'un de ses partenaires de premier plan, tout en souhaitant approfondir davantage le partenariat intégral bilatéral pour l’intérêt commun.

Le président Biden a réitéré ses bonnes impressions sur la visite historique du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong aux États-Unis en 2015, exprimant le souhait d'effectuer une visite officielle au Vietnam dans un moment opportun.

Le même jour, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a rencontré le président des Îles Marshall, David Kabua.

Les deux parties ont avancé des mesures pour promouvoir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines comme échange des délégations, pêche, agriculture, tourisme, résilience au changement climatique.

Pham Binh Minh a demandé aux îles de Marshall de continuer à soutenir la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025.

Le vice-premier ministre permanent Pham Binh Minh et la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi.Photo: VNA

Il a également rencontré la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi.

Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam soutenait l'Indonésie pour assumer avec succès la présidence de l'ASEAN en 2023, réaffirmant le soutien de l'ASEAN au maintien de la solidarité et des principes convenus sur la question de la Mer Orientale, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

Le vice-premier ministre permanent Pham Binh Minh et la première sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman. Photo: VNA

Lors de sa réception de la première sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman, Pham Binh Minh a proposé aux deux parties de continuer de renforcer les échanges et le dialogue à tous niveaux ainsi que d'intensifier la coopération dans tous les domaines afin d'approfondir les relations bilatérales.

Il a également proposé à la partie américaine de continue de dépenser des ressources pour aider le Vietnam à surmonter les conséquences de la guerre, mener la transformation numérique, la transformation de l'énergie propre et la résilience au changement climatique.

Pour sa part, Wendy Sherman a affirmé l'engagement de la partie américaine à continuer à soutenir le Vietnam pour faire face au changement climatique et surmonter les conséquences de la guerre.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh et l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Cindy McCain. Photo: VNA



Pham Binh Minh a également rencontré l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) Cindy McCain qui a hautement apprécié les réalisations en matière de développement agricole ainsi que la réponse au changement climatique et la sécurité de l'eau dans le delta du Mékong.

Elle a souhaité voir le Vietnam promouvoir son rôle important ainsi que partager ses expériences de développement agricole avec la communauté internationale, et exprimé le souhait de visiter à nouveau le Vietnam et le delta du Mékong prochainement. -VNA