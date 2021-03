Hanoi, 26 mars (VNA) - Le Vietnam est un membre actif de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), notamment en réduisant à zéro net ses émissions de carbone.

Photo d'illustration : VNA

C’est ce qu’ont déclaré des experts participant à l’atelier intitulé ‘’Démarrage d'un projet de partenariat multipartite vers 100% d’énergie renouvelable contribuent à la mise en œuvre de la Contributions déterminées au niveau national (CDN)’’, qui a eu lieu le 25 mars à Hanoï.

L'atelier était organisé conjointement par le le Centre de développement et de l’innovation verte (Green ID), le Fonds mondial pour la nature (WWF) au Vietnam et le Conseil des entreprises pour le développement durable du Vietnam (Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam - VCCI).

Le Vietnam devrait réduire 9% par rapport au scénario d'émission normal jusqu'en 2030 par les ressources nationales et sera réduite jusqu'à 27% avec le soutien international.

Ce projet sera mis en œuvre sur 3 ans de mars 2020 à mars 2023. Au Vietnam, les partenaires du projet comprennent le WWF au Vietnam, GreenID et le Conseil des entreprises pour le développement durable du Vietnam.

Le Vietnam est l'un des 194 pays participant à l'Accord de Paris sur le changement climatique. Pour atteindre les objectifs de l'accord ci-dessus, la quantité d'émissions de gaz à effet de serre à zéro net doit être au moins avant 2050.

Au Vietnam, ces dernières années, le gouvernement a mis en place des politiques pour promouvoir le développement des énergies renouvelables comme la stratégie de développement des énergies renouvelables de l'année 2016, la Résolution n ° 55-NQ / TW du 11/2/2020 du Bureau politique sur l'orientation de stratégie nationale de développement énergétique du Vietnam à l'horizon 203 et, vision jusqu'en 2045. En plus, la planification énergétique et celle électrique sont élaborées selon le sens prioritaire du développement des énergies renouvelables.- VNA