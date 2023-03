Des délégués à la 67e session de la Commission de la condition de la femme. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam a partagé ses expériences pour promouvoir la participation des femmes et des filles dans processus mondial de transition numérique lors de la 67e session de la Commission de la condition de la femme (CSW67) relevant du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), tenue du 6 au 17 mars à New York, aux États-Unis.

S’exprimant lors de la session, la conseillère-ambassadrice Le Thi Minh Thoa, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a affirmé que l’application des sciences et technologies numériques vers l’objectif d’une égalité des sexes nécessitait une détermination politique, des actions réelles des gouvernements, une volonté de transformation des secteurs concernés dans la société.

Elle a mis en relief des réalisations du Vietnam dans ce domaine, telles que l’adoption par le gouvernement du Programme national de transformation numérique d’ici 2025 et vision pour 2030 et la première célébration de la Journée nationale de la transformation.

Selon elle, le Vietnam a obtenu de nombreuses réalisations dans la promotion de l’égalité des sexes. En effet, le pays s’est classé en 2022 au 83e rang sur 146 pays dans l’indice d’égalité des sexes, au 31e dans l’indice des femmes participant aux activités économiques. Le taux de participation des femmes à la population active au Viet Nam est actuellement de 62,5%, supérieur à la moyenne mondiale (56%). De plus, la technologie numérique est désormais bien implantée dans toutes les industries, l’agriculture et les services. Par conséquent, les entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes, bénéficient de nombreuses conditions favorables à une numérisation rapide, a-t-elle indiqué.

La représentante vietnamienne a partagé certaines expériences du Vietnam comme la nécessité de continuer à combattre les stéréotypes de genre dans l’orientation professionnelle, l’éducation et la formation professionnelle, de réduire l’écart entre les sexes dans les questions numériques, d'améliorer les compétences des femmes et des filles pour trouver un emploi en cette période de transition numérique.

Lors de l’ouverture de la CSW67, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé à une action urgente dans trois domaines, à commencer par l’amélioration de l’éducation, des revenus et de l’emploi des femmes et des filles, en particulier dans les pays du Sud. Ensuite, leur pleine participation et leadership dans les sciences et la technologies doivent également être encouragés. Enfin, la communauté internationale doit aussi leur créer un environnement numérique sûr.

Placé sous le thème "L’innovation, l’évolution technologique et l’éducation à l’ère numérique pour réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles", la CSW67 a réuni 201 représentants de pays et d’organisations internationales, dont trois présidents, deux vice-présidents, deux Premiers ministres, six vice-Premiers ministres, 117 ministres et 16 vice-ministres. -VNA