Hanoi, 18 février (VNA) - Une délégation permanente vietnamienne auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris a assisté à la Conférence de création du Réseau des Champions internationaux de l’égalité des sexes (International Gender Champions ou IGC), tenue sous forme en ligne.

L'ambassadrice Le Thi Hong Van, cheffe de la délégation permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO. Photo : VNA

S'exprimant lors de la conférence, l'ambassadrice Le Thi Hong Van, cheffe de la délégation permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a affirmé la politique cohérente du Vietnam étient de valoriser le rôle et le grand potentiel des femmes dans l’œuvre de construction et de défense de la Patrie, d’améliorer la position des femmes et la promotion de l'égalité des sexes dans tous les domaines de la politique, de l'économie, de la culture et de la société, ainsi que d’appéricer le rôle et les contributions des femmes dans le processus de construction de la communauté de l'ASEAN.

La diplomate Le Thi Hong Van a également partagé les initiatives et les efforts du Vietnam en tant que président de l'ASEAN 2020, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021 et président de la 41e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) dans le renforcement de la coopération pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment l'organisation réussie du premier Sommet du leadership des femmes de l'ASEAN, du Dialogue ministériel de l'ASEAN sur le renforcement du rôle des femmes pour la paix et la sécurité, de la Conférence internationale sur les femmes, la paix et la sécurité ....

Les résultats importants de ces événements contribuent à promouvoir les efforts internationaux pour promouvoir l'égalité des sexes en 2020, année marquant les 20 ans de la mise en œuvre de la Résolution N° 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité et les 25 ans de mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action à Pékin.

Lors de la Conférence, les délégués ont salué la contribution active et proactive et la position de plus en plus importante du Vietnam sur la scène internationale dans la nouvelle période.

International Gender Champions (IGC) est un réseau rassemblant des décideurs femmes et hommes déterminés à briser les barrières de genre et à faire de l'égalité de genre une réalité professionnelle. Le réseau a été lancé au Palais des Nations à Genève en juillet 2015. Depuis 2017, les Champions internationaux de l'égalité des sexes ont rencontré une forte croissance, s'étendant de Genève (Suisse) à New York (Etats-Unis) et Vienne (Autriche), bientôt rejoints par de nouveaux Hubs à Nairobi (Kenya) et Bonn (Allemagne).



A ce jour, le réseau compte plus de 300 Champions et Alumni actifs, à la tête d'organisations internationales, de missions permanentes et d'organisations de la société civile. Tous les Champions s’engagent à ne plus siéger dans des comités unisexes en signant la Promesse de Comités Paritaire (Panel Parity Pledge). Les Champions prennent également deux engagements individuels pour atteindre l'égalité des sexes dans leurs organisations et activités respectives. - VNA