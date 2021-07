Hanoi (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc, chef du Comité de pilotage national sur l’édification et le perfectionnement de l’État de droit socialiste, a présidé samedi après-midi, à Hanoï, la première réunion du Comité, qui est chargée d’élaborer une stratégie en la matière jusqu’en 2030 avec des orientations pour 2045.

Panorama de la réunion. Photo : VNA

L’édification d’un État de droit socialiste du, pour et par le peuple, lequel État étant placé sous les auspices du Parti communiste, constitue la mission essentielle de la réforme du système politique telle qu’elle a été définie dans la résolution du 13e Congrès national du Parti, a rappelé Nguyên Xuân Phuc.

«Certains nous ont proposé de prendre des décisions radicales nécessaires à la mise en place d’un État de droit socialiste au Vietnam. Ces décisions concernent la protection du peuple, l’instauration d’une discipline nationale, la lutte contre la corruption et l’intégration internationale du système juridique vietnamien», a-t-il indiqué. «Il nous paraît néanmoins essentiel de souligner que l’État de droit socialiste du Vietnam aura pour fondement idéologique le marxisme-léninisme et la pensée Hô Chi Minh».



Les participants à la réunion ont noté que l’objectif d’édifier un État de droit socialiste au Vietnam avait été évoqué pour la première fois dans la Constitution de 1946. Il importe donc, d’après eux, de faire le bilan de ce qui a été accompli à travers différentes périodes avant de définir les priorités d’ici à 2030 et à 2045.

«Pour garantir un développement durable du pays, tous les pouvoirs doivent être mis sous la direction du Parti communiste», a martelé le chef de l’État, qui a invité les experts, les scientifiques et toutes les couches sociales à donner leurs avis lors des réunions, conférences et séminaires qui seront organisés à cet effet. - VNA