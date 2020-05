Hanoi (VNA) - L’Enquête sur le budget ouvert (EBO) 2019 de International Budget Partnership (IBP) classe le Vietnam au 77e rang sur 117 pays à travers le monde, en hausse de 14 places par rapport à l’enquête précédente en 2017, a fait savoir lundi 18 mai le ministère des Finances.

L’EBO a été lancée en 2006 en réponse à la demande de la société civile, des organisations internationales et d’autres acteurs pour un meilleur accès aux informations budgétaires des gouvernements. Source : VNA

L’EBO est la seule évaluation indépendante, comparative et factuelle au monde sur les trois piliers essentiels de la redevabilité budgétaire : la participation du public, la transparence et le contrôle, et est réalisée par IBP tous les deux ans depuis 2006.



Les indicateurs de cette enquête évaluent la mesure dans laquelle les gouvernements mettent à la disposition du public les documents budgétaires clés en temps opportun, avec des données budgétaires de manière exhaustive et utile. Chaque pays est noté selon un score de 0 à 100 points qui détermine son classement dans l’Indice sur le budget ouvert (IBO).



Le score du Vietnam en matière de transparence budgétaire est passé à 38 sur 100, soit un bond de 23 points par rapport à 2017. La note moyenne à l’échelle mondiale était de 45.



Le Vietnam a obtenu 11 sur 100 pour la participation du public et 74 sur 100 pour la surveillance budgétaire, en hausse respectivement de quatre points et de deux points par rapport à 2017.



Le Vietnam a amélioré la disponibilité des informations budgétaires en publiant en ligne le Projet de budget de l’exécutif, le Budget des citoyens et le Rapport d’audit et en augmentant les informations fournies dans les rapports en cours d’exercice.



Le langage utilisé dans le rapport Budget des citoyens a été considéré comme simple et facile à comprendre, augmentant ainsi leur participation à l’allocation et au suivi budgétaires.



Les recherches pour l’EBO sont menées par des groupes de la société civile ou des chercheurs basés dans les 117 pays étudiés dans le cadre de ce 7e cycle. Chaque enquêteur remplit un questionnaire comportant 145 questions notées selon une méthodologie basée sur les normes internationales.



Tous les questionnaires sont examinés par des experts indépendants, les gouvernements sont invités à commenter les résultats provisoires, et IBP examine tous les questionnaires pour garantir la comparabilité entre les pays.



L’EBO fournit un outil aux pouvoirs publics, à la société civile et aux partenaires au développement permettant de comprendre où et comment améliorer la transparence budgétaire, la participation du public et le contrôle. Les résultats peuvent stimuler les échanges et inciter les institutions à repenser leurs pratiques afin de mieux servir une plus grande majorité de leurs bases. – VNA