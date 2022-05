Vientiane (VNA) - L’Assemblée nationale du Vietnam est disposée à créer les conditions pour que sa Commission financière et budgétaire partage son expérience de surveillance financière avec le ministère lao des Finances, a déclaré son président Vuong Dinh Huê.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (à droite) et le le ministre lao des Finances Bounchom Oubonpaserth. Photo: VNA

Recevant le ministre lao des Finances Bounchom Oubonpaserth lundi 16 mai à Vientiane lors de sa visite officielle au Laos, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a apprécié l’organisation par les deux ministères des Finances de visites mutuelles et de partage d’expériences.

Il a affirmé que bien que le secteur financier lao soit confronté à de nombreuses difficultés, le gouvernement et l’Assemblée nationale du Laos ont donné des orientations opportunes vers la restructuration des institutions financières.

Saluant le Laos pour la transparence des recettes et des dépenses budgétaires et de la dette publique, il a souligné la nécessité de moderniser les secteurs fiscal et douanier, de renforcer la publicité et la transparence et de passer aux factures électroniques.

Le secteur financier lao devrait accorder plus d’attention aux personnes et aux entreprises et éliminer de manière proactive les difficultés et les obstacles pour promouvoir le développement économique, a-t-il estimé.

Le plus haut législateur vietnamien a affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam et sa personne ont toujours soutenu et créé des conditions favorables pour que les secteurs financiers des deux pays augmentent leurs échanges et leur soutien mutuel.

Pour sa part, le ministre Bounchom Oubonpaserth a indiqué que le secteur financier lao fait face à des difficultés, notamment en ce qui concerne la dette publique. Le gouvernement et le secteur financier du Laos s’efforcent de résoudre cette situation en augmentant les revenus et en appliquant des mesures de lutte contre la corruption, les pratiques d’épargne et de prévention du gaspillage.

Le ministère lao des Finances s’inspirera de l’expérience de son homologue vietnamien en matière de réforme des entreprises et de règlement de la dette publique, a-t-il déclaré.

Il a en outre déclaré que les deux parties organiseront un large éventail d’activités en 2022 - "l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos, Laos-Vietnam", qui vise à célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et les 45 ans de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos. – VNA