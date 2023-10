La 45e réunion du Groupe de travail de l’ASEAN sur le transport maritime (ASEAN Maritime Transport Working Group - MTWG) se tiendra du 17 au 19 octobre à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon l'Administration maritime du Vietnam, la 45e réunion du Groupe de travail de l’ASEAN sur le transport maritime (ASEAN Maritime Transport Working Group - MTWG) se tiendra du 17 au 19 octobre à Ho Chi Minh-Ville.



Cette réunion importante sera présidée par l'Administration maritime du Vietnam.



La 45e réunion du MTWG permettra de discuter de la mise en œuvre du Plan stratégique des transports de Kuala Lumpur pour 2016-2025, de nouvelles initiatives au service de la reprise et du développement durable du transport maritime post-COVID-19, ainsi que des progrès dans la mise en œuvre du plan d'action 2022-2023 sur la circulation des marchandises et la gestion des déchets des navires.



En outre, les pays participants discuteront de la coopération avec l'Organisation maritime internationale (OMI) dans l’avenir et auront des conversations avec les partenaires de dialogue et les associations régionales de l'ASEAN.



La réunion devra proposer des solutions pour le prochain plan d'action en matière d'application des technologies intelligentes dans le secteur des transports.



Selon l'Administration maritime du Vietnam, en tant que président de la réunion, le Vietnam espère que les pays de l'ASEAN continueront à échanger activement pour l'objectif de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale, créant une base pour développer l’industrie maritime de l’ASEAN et du monde.



Les réunions du MTWG sont organisées tous les deux ans alternativement par les 10 pays membres de l'ASEAN. Le Vietnam accueillera les réunions au cours de la période 2022 – 2023.-VNA