New York, 17 juillet (VNA) – Une délégation intersectorielle du Vietnam conduite par le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Thê Phuong a présenté le 16 juillet un Rapport Volontaire National (VNR) sur la mise en œuvre des Objectifs du développement Durable (ODD), dans le cadre du Forum politique de haut rang sur le développement durable du Conseil économique et social de l’ONU tenu à New York.

Le Vietnam s'intéresse aux groupes vulnérables tels que pauvres, personnes handicapées ou issues de minorités ethniques. Photo : VNA

Le VNR du Vietnam a mis l’accent sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre de ses 17 objectifs, analysé les difficultés et défis dans la mise en œuvre de ces objectifs au pays et avancé des propositions pour promouvoir la mise en œuvre des ODD dans l’avenir.

Ce rapport a été élaboré avec la participation et les contributions actives des ministères, secteurs, organisations sociopolitiques, celles de métiers, organisations non gouvernementales dans et hors du pays, représentants de la communauté des entreprises, des organes de l’ONU et des partenaires développés.

Le vice-ministre Nguyên Thê Phuong a affirmé que le développement durable est incorporé dans la stratégie, le plan de développement socio-économique au Vietnam et est matérialisé dans le plan d'action national pour mettre en œuvre le programme 2030 avec 115 objectifs spécifiques qui sont compatibles avec les conditions et priorités de développement du pays.

La réalisation remarquable est que la croissance du PIB du Vietnam en 2015, 2016 et 2017 a été respectivement de 6,7%, 6,2% et 6,8%. Les taux de pauvreté multidimensionnels sont tombés de 9,9% en 2015 à moins de 7% en 2017. Le taux de couverture de l'assurance maladie était de 86,4% en 2017, et taux de scolarisation dans l'enseignement primaire atteignait 99% au cours de l'année scolaire 2016-2017.

En 2016, le pourcentage de ménages ayant accès à l'eau potable étaitde 93,4% et le taux de foyers accédant à l'électricité de 99%. Le taux d'habitants utilisant Internet était de 54,2% en 2017.

Les questions sur la gestion de l'environnement et des ressources se sont également améliorées, la couverture forestière augmentant à 41,5% en 2017.

Le Vietnam a connu des progrès dans la promotion de l'égalité des sexes dans tous les domaines - politique, économie, culture et société; dans la réduction des inégalités et l’amélioration de l'accès à l'information et à la législation ; dans l'attention portée aux groupes vulnérables de la société tels que pauvres, personnes handicapées ou issues de minorités ethniques ... via la mise en œuvre d’une série de politiques pour s'assurer que personne n'est laissé pour compte.

Le vice-ministre Nguyen The Phuong a également souligné que le Vietnam a publié un plan d'action avec une répartition claire des responsabilités entre parties concernées dans la mise en œuvre des ODD du niveau central au niveau local, y compris l'Assemblée nationale, le gouvernement et les ministères, les secteurs, les organisations sociales, la communauté des habitants. En outre, le Vietnam a également renforcé son intégration internationale, approfondissant et renforçant ses partenariats mondiaux, les partenariats public-privé afin d'assurer les ressources pour le développement durable.

Le Vietnam fait face également de nombreux défis en matière de société, d'environnement et de résilience au changement climatique, ainsi que des difficultés sur les ressources financières, la connexion entre branches et secteurs, la capacité statistique au service de la surveillance de la mise en œuvre du développement durable.

Dans les temps à venir, le Vietnam s'efforcera de réaliser le Plan d'action, de promouvoir la croissance économique durable en parallèle avec la réalisation des progrès et de la justice sociale, la protection de l'environnement écologique, la gestion et l'utilisation efficaces des ressources naturelles, la résilience active au changement climatique; et d'édifier un pays pacifique, prospère, démocratique, équitable, civilisé et durable. Le vice-ministre Nguyên Thê Phuong a réaffirmé que le Vietnam s'engageait à valoriser son rôle de membre actif et responsable de la communauté internationale.

A l'issue du discours du diplomate vietnamien, a eu lieu un dialogue franc et ouvert entre les délégués. Les participants ont tous apprécié les efforts, les réalisations et les engagements du Vietnam dans la mobilisation des contributions de toutes les parties concernées dans la mise en œuvre des ODD.

Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN) est la principale plateforme des Nations Unies pour le suivi et l’examen du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il a été créé après la Conférence des Nations unies sur le développement durable 2012, dite "Rio+ 20".

Le FPHN offre un leadership politique, des conseils et des recommandations en faveur du développement durable. Il passe en revue les progrès dans la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030 et des ODD, dans le but d’intégrer les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable.

Le FPHN se réunit chaque année sous l’égide du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies, et tous les quatre ans sous l’égide de l’Assemblée générale, lorsque les chefs d’État ou de Gouvernement prennent part au Forum.

Le VNR fait partie du processus d'évaluation intergouvernementale sur la réalisation des ODD des pays et est présenté chaque année, depuis 2016.

Du 9 au 18 juillet, le FPHN 2018 rassemble plus de 2.500 délégués venus de 193 pays membres de l'ONU, d'organisations internationales, intergouvernementales et des experts internationaux.

Cette édition se concentre sur le thème "La transformation vers des sociétés durables et résilientes". -VNA