La ministre vietnamienne de la Santé, Nguyen Thi Kim Tien, répond à une interview de la VNA. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la 74e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, une réunion de haut niveau sur la couverture santé universelle a débuté le 23 septembre à New York.

Intitulée « Couverture santé universelle: œuvrer ensemble pour un monde en meilleure santé », cette réunion réunit des chefs d’État, des dirigeants politiques et du secteur de la santé, des responsables politiques et des défenseurs de la couverture santé universelle.

Présente à la réunion, la ministre vietnamienne de la Santé, Nguyen Thi Kim Tien, a affirmé les efforts du Vietnam pour consolider son réseau d'établissements de santé locaux. Selon elle, ce réseau recense actuellement plus de 11.000 centres médicaux au niveau des communes, et la majorité comprend un effectif composé de médecins, infirmières et sages-femmes. Un rapport publié en 2017 par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Banque mondiale (BM) montre que l’indice de couverture des services de santé essentiels du Vietnam a atteint 73/100 points, un niveau assez élevé par rapport à la moyenne de 59/100 en Asie du Sud-Est et de 64/100 à l'échelle mondiale.

La ministre Nguyen Thi Kim Tien a également indiqué qu’environ 90% de la population vietnamienne était couverte par l’assurance-santé, et que le gouvernement prenait en charge tout le coût de la couverture santé pour les personnes en difficulté et 70% pour les ménages au seuil de pauvreté.

Parallèlement, le Vietnam a adopté des réformes en matière financière, d’infrastructures et de formation de médecins pour les établissements de santé locaux, a déclaré Nguyen Thi Kim Tien, soulignant que le taux de patients satisfaits des services médicaux était de 81%.

Cependant, la plus grande difficulté actuelle au Vietnam est de trouver un mécanisme financier approprié, car le budget pour les services de santé locaux et la médecine préventive demeure limité, a-t-elle indiqué.

La tenue de la réunion de haut niveau sur la couverture santé universelle a été préconisée en décembre 2017 lorsque l’Organisation des Nations Unies a adopté une résolution sur la santé mondiale et la politique étrangère, traitant de la santé des plus vulnérables pour une société inclusive.

La couverture santé universelle signifie que chacun puisse avoir accès, au moment et à l’endroit où il en a besoin, à des services de santé sans être confronté à des difficultés financières. Fortement ancrée dans les soins de santé primaires, la couverture sanitaire universelle est l’une des grandes priorités de l’OMS. L’OMS travaille avec les États membres, ses partenaires et d’autres acteurs clés pour aider les pays du monde entier à parvenir plus rapidement à la couverture santé universelle. -VNA