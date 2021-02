Jakarta (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam, Trân Duc Binh, a pris lundi 15 février à Jakarta ses fonctions de secrétaire général adjoint de l'ASEAN chargé des affaires communautaires et internes du secrétariat de l’ASEAN.

L’ambassadeur du Vietnam, Trân Duc Binh, prend son poste de secrétaire général adjoint de l’ASEAN. Photo : VNA

Après avoir prêté serment, le diplomate a officiellement commencé son mandat de trois ans de 2021 à 2024.Le secrétaire général adjoint soutiendra le secrétaire général de l’ASEAN en lui fournissant une orientation stratégique et des conseils sur la recherche, les affaires institutionnelles et publiques ainsi que les activités de sensibilisation.Il surveillera la mise en œuvre de l’administration et des affaires générales, des finances et du budget, des ressources humaines, des technologies de l’information, de la gestion des ressources d’information, de la sensibilisation communautaire, des engagements des parties prenantes, du protocole, des conférences et des formalités, des affaires juridiques, de la coopération de programme et de la gestion de projet, entre autres.Comme indiqué dans la Charte de l’ASEAN, le secrétaire général de l’ASEAN est assisté de quatre adjoints. Deux députés sont nommés par les États membres de l’ASEAN à tour de rôle pour un mandat non renouvelable de trois ans, tandis que les deux autres sont ouvertement élus sur la base du mérite pour un mandat de trois ans renouvelable pour trois ans.L’ambassadeur Trân Duc Binh a été élu après avoir dépassé près de 20 candidats d’autres pays de l’ASEAN. Son élection signifie que le Vietnam aura un représentant au conseil d’administration du Secrétariat de l’ASEAN pendant 11 années consécutives de 2013 à 2024.En tant que diplomate chevronné, il a occupé de nombreux postes au ministère vietnamien des Affaires étrangères. Avant d’occuper son dernier poste, il était basé à Jakarta, en Indonésie, en tant qu’ambassadeur du Vietnam et représentant permanent auprès de l’ASEAN entre 2018 et 2021.Le même jour, le secrétaire général adjoint de l’ASEAN chargé de la communauté politique-sécurité de l’ASEAN, Robert Matheus Michael Tene, a également pris ses fonctions. – VNA