Hanoï, 17 mars (VNA)- Le Vietnam a assumé le rôle de président de la chaîne de l'Education de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour la période 2022-2023, selon des sources officielles.

Le Vietnam prend la présidence de la chaîne d'éducation de l'ASEAN. Photo : VNA



Le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son, a précisé que le secteur de l'éducation a été fortement touché par la pandémie de COVID-19.



Les pays membres de l’ASEAN ont connu de nombreux problèmes tels que : les fermetures d'écoles, les difficultés à mettre en œuvre l'enseignement et l'apprentissage entièrement en ligne et à la télévision, la santé et la sécurité des élèves lorsqu'ils ne retournent pas à l'école pendant une période prolongée, entre autres, il a dit.



Le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation a proposé aux pays de la région de continuer à s'unir pour reconstruire l'éducation et accroître la résilience du système éducatif de l'ASEAN dans la nouvelle normalité.

Le ministre vietnamien de l'Education et de la Formation Nguyen Kim Son. Photo : VNA

Le ministre Nguyen Kim Son a également souligné que les écoles, les élèves et les parents doivent être prêts à s'adapter à toutes les formes d'apprentissage, dont les cours en face à face, les cours en ligne ou une combinaison des deux, pour construire un système éducatif plus résilient face aux crises à l'avenir.

Dans le même temps, il a exprimé son souhait de recevoir le soutien et l'assistance des pays membres et partenaires du bloc régional durant sa présidence.

À son tour, le secrétaire général de l'ASEAN, Lim Jock Hoi, a exprimé l'espoir que la coopération dans le secteur du bloc, en particulier avec la tâche de reconstruire un système éducatif plus résilient, sera prioritaire pour promouvoir et renforcer sous la direction du ministère de l'Education et de la Formation du Vietnam. - VNA