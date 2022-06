Londres (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue s'est entretenu le 29 juin (heure locale) avec le président de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, John Mcfall, qui a exprimé son impression devant le développement dynamique du Vietnam et de sa forte progression dans la région et le monde.Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec le Royaume-Uni et que le Vietnam souhaitait partager des expériences avec le pays dans le domaine législatif, notamment l'élaboration d'un cadre législatif, de politiques et de mécanismes pour soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre des engagements internationaux.Les deux parties ont discuté des relations entre les deux pays et les deux organes législatifs avec le souhait que le Vietnam et le Royaume-Uni, en particulier les deux organes législatifs, définissent conjointement de nouvelles orientations et solutions pour approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines.Les deux dirigeants ont convenu que les deux parties devaient renforcer leurs relations intégrales et substantielles dans les cadres bilatéraux comme multilatéraux, d'autant plus que le Royaume-Uni était déjà un partenaire de dialogue à part entière de l’ASEAN. Les deux parties ont convenu de maintenir le dialogue, d'échanger des délégations et des contacts de haut niveau.Concernant la coopération en matière de commerce et d'investissement, Vuong Dinh Hue a souligné que le Royaume-Uni était actuellement un partenaire important du Vietnam dans la région, le troisième partenaire commercial sur le marché européen et un investisseur européen leader au Vietnam. Le commerce bilatéral s’est chiffré à 5 milliards de livres (6 milliards de dollars). Les deux pays doivent continuer à promouvoir l'Accord de libre-échange Vietnam-Royaume-Uni (UKVFTA) pour créer les conditions aux investissements britanniques opérationnels au Vietnam, notamment dans la finance verte, la pharmacie, la santé, l'éducation, les start-up et l'innovation, la construction, les infrastructures, l'énergie propre... Londres est un centre financier majeur dans le monde, le Vietnam souhaite donc partager ses expériences pour construire son Centre financier à Ho Chi Minh-Ville.

Photo : VNA



Les deux dirigeants ont discuté de la mise en œuvre des résultats de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26), tenue en novembre 2021. Vuong Dinh Hue s'est dite ravie que le Groupe des Sept (G7) ait choisi le Vietnam comme l'un des trois premiers pays à accorder l’assistance pour la mise en œuvre de ses engagements lors de la COP26.John Mcfall a hautement apprécié la participation sérieuse du Vietnam aux engagements internationaux en matière de protection de l'environnement et de réduction des émissions, affirmant que le Royaume-Uni soutenait le Vietnam.Annonçant la situation socio-économique actuelle au Vietnam, Vuong Dinh Hue a précisé que le Vietnam avait bien maîtrisé l'épidémie, réussi à retrouver sa croissance, encouragé et créé des conditions favorables au développement économique pour attirer les investisseurs étrangers. Il a remercié le Royaume-Uni pour son soutien en matière de vaccins, avec l’octroi de près de 3 millions de doses de vaccin par le biais de mécanismes bilatéraux et COVAX ainsi que du matériel médical d'une valeur de 500.000 livres par le biais du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).Les deux parties ont également exprimé leur satisfaction devant le fort développement de la coopération dans la défense et la sécurité, des sciences et des technologies, l'éducation et la formation. Actuellement, le Vietnam compte 12.000 étudiants en étude au Royaume-Uni et le Royaume-Uni propose de nombreux programmes de formation conjoints de haute qualité au Vietnam.Evoquant les questions internationales et régionales ainsi que la coopération entre les deux pays au niveau multilatéral, les deux parties ont souligné la nécessité de coopérer plus étroitement dans la résolution des problèmes mondiaux, en particulier dans le traitement approprié des relations internationales sur la base du respect du droit international et d’une approche globale ; de renforcer le dialogue et d’éviter la confrontation.Les deux parties ont également été satisfaites de la coopération entre l’AN du Vietnam et la Chambre des Lords du Royaume-Uni au cours des dernières années et ont convenu de promouvoir le rôle de l’organe législatif dans la promotion des relations entre les gouvernements et les peuples des deux pays.Vuong Dinh Hue a affirmé que l’AN du Vietnam souhaitait travailler en étroite collaboration avec la Chambre des Lords pour faire de la coopération entre les deux organes législatifs un pilier important des relations bilatérales.Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer l'échange de délégations parlementaires de haut niveau ; d’échanger des expériences dans les activités parlementaires ; de renforcer la coordination dans la supervision et l'incitation à la mise en œuvre des accords de coopération signés par les gouvernements et des projets de coopération stratégique ; de soutenir les gouvernements, les localités, les entreprises et les habitants des deux pays pour accroître les échanges et promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération pour un bénéfice mutuel.A cette occasion, Vuong Dinh Hue a cordialement invité le président de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, John Mcfall à se rendre au Vietnam. L'invitation a été acceptée avec plaisir. -VNA