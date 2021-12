Le président de l'Assemblée nationale vietnam ienne Vuong Dinh Hue, le vice-président et président du Conseil des États d' Inde , Venkaiah Naidu et les délégués. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Vuong Dinh Hue a rencontré le 17 décembre le vice-président et président du Conseil des États d'Inde (Chambre haute), Venkaiah Naidu.

Ce dernier a apprécié les réalisations du développement socio-économique, les efforts dans la prévention et la lutte contre le COVID-19 et la capacité de relance économique du Vietnam. Venkaiah Naidu a également remercié l'AN, le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur soutien en temps opportun accordé à son pays pendant le moment le plus difficile du combat contre le COVID-19.

Il a également apprécié le rôle et la position de plus en plus croissants du Vietnam sur la scène régionale et internationale.

Pour sa part, Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération le partenariat stratégique intégral avec l'Inde. Il a félicité l'Inde pour avoir contrôlé l'épidémie de COVID-19.

A cette occasion, les deux parties ont convenu de maintenir les visites et rencontres de haut rang, d'organiser des activités significatives en l'honneur du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Inde en 2022, de renforcer les activités de soutien aux entreprises des deux pays pour stimuler les exportations de marchandises de chacun.

Vuong Dinh Hue a également salué les flux d'investissements des entreprises indiennes au Vietnam dans les domaines tels que la technologie manufacturière, l'industrie auxiliaire de l'automobile, la technologie de l'information et de la communication, les énergies renouvelables, l'agriculture de haute technologie, l'innovation, etc.

Les deux parties ont affirmé leur volonté de renforcer les activités de coopération dans la culture, la conservation du patrimoine, les échanges entre les peuples et le tourisme dans les temps à venir.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue et le vice-président indien Venkaia Naidu. Photo: VNA



Le président de l'AN vietnamienne a demandé aux deux parties d'intensifier leur coopération dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu de s'entraider dans les activités de candidature et d'élection à des postes d'organisations internationales, et ont affirmé l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale. Elles ont soutenu la promotion du dialogue et de l'instauration de la confiance, de la maîtrise de soi et du règlement des différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). -VNA