Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et l'ambassadrice irlandaise Cait Moran.

Hanoï, 2 août (VNA) - Le Vietnam attache de l'importance à la promotion des relations avec l'Irlande, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, lors d’une rencontre avec l'ambassadrice irlandaise Cait Moran, à Hanoï le 2 août.

Le Premier ministre a salué les contributions effectives de l'ambassadrice et de l'ambassade d'Irlande au renforcement de l'amitié et de la coopération multiforme entre les deux pays au cours des dernières années.

Il a remercié le gouvernement irlandais et l'ambassadrice en particulier pour leurs efforts visant à accélérer la signature de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).

De son côté, l’ambassadrice Cait Moran a transmis les salutations du Premier ministre irlandais et son invitation au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à se rendre en Irlande.

Elle a souligné les relations étroites et l'efficacité de la collaboration entre les deux pays, soulignant que l'Irlande accordait de l'importance aux relations commerciales avec le Vietnam.

Avec le soutien d'agences vietnamiennes compétentes, l'Irlande a ouvert un bureau commercial à Ho Chi Minh-Ville, a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne l'EVFTA, elle a déclaré que l'Irlande continuerait à exhorter le Parlement européen à ratifier l'accord.

Outre le commerce, l’Irlande accompagnera le Vietnam dans le développement durable, a promis l’ambassadrice.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remercié le gouvernement irlandais d'avoir aidé le Vietnam à atteindre ses objectifs de développement durable et a proposé à l'Irlande de continuer à aider le pays à cet égard.

Le dirigeant s'est réjoui de la forte croissance du commerce bilatéral, qui a progressé de plus de 30% par rapport à 2017, pour atteindre 1,93 milliard de dollars l'année dernière, et a appelé les deux parties à resserrer leurs liens commerciaux dans les années à venir.

Applaudissant la coordination étroite et efficace entre le Vietnam et l’Irlande dans des instances multilatérales telles que l’ONU et la réunion Asie-Europe, le Premier ministre vietnamien a remercié l’Irlande d’avoir soutenu l’élection du Vietnam au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021.

Le dirigeant a demandé à l'Irlande d'aider le Vietnam à se joindre aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et à assumer la présidence de l'ASEAN en 2020.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exprimé l'espoir que l'ambassadrice, quelle que soit sa position, continuera de cultiver l'amitié et la coopération traditionnelles entre le Vietnam et l'Irlande. -VNA