Hanoi (VNA) - Le Vietnam poursuivra ses mesures synchrones pour attirer efficacement les investissements étrangers, en particulier en provenance d’Australie, a déclaré Vu Van Chung, directeur adjoint de l’Agence de l’investissement étranger (FIA) du ministère du Plan et de l’Investissement (MPI).

Forum d’investissement Vietnam-Australie, à Hanoi, le 17 avril. Photo: VNA

Le responsable a fait ces remarques lors du Forum d’investissement Vietnam-Australie, organisé lundi 17 avril à Hanoi par le MPI en collaboration avec l’ambassade d’Australie au Vietnam et la Commission australienne du commerce et de l’investissement (Austrade).En mars, l’Australie a investi 1,99 milliard de dollars dans 593 projets valides au Vietnam, représentant 0,4% du stock des investissements directs étrangers du pays et se classant au 20e rang sur 143 pays et territoires investissant au Vietnam, principalement dans la fabrication et la transformation, les services d’hébergement et de restauration, l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture, précise la FIA.Au cours de la période 2021-2022, le commerce bilatéral a augmenté d’environ 40% pour atteindre 33 milliards de dollars australiens, les exportations australiennes vers le Vietnam ayant bondi de 50% en glissement annuel, à 20,5 milliards de dollars. L’Australie aide également le Vietnam à faire face au changement climatique et à atteindre le zéro émission nette d’ici 2050.Vu Van Chung a déclaré qu’à court terme, le Vietnam renouvellera ses mentalités, affinera les mécanismes et les politiques d’investissement étranger, intensifiera trois percées stratégiques concernant les mécanismes, les infrastructures et les ressources humaines tout en propulsant le développement basé sur la science et la technologie et l’innovation.Toutes les politiques et réglementations visent les normes internationales, a-t-il fait savoir, ajoutant que le développement durable du Vietnam et l’attraction des IDE sont pour le succès des entreprises, avec une approche gagnant-gagnant pour toutes les parties.La vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Thi Bich Ngoc, a déclaré que les deux parties devaient continuer à défendre le rôle et l’efficacité de la réunion ministérielle du partenariat économique Vietnam-Australie, qui est un canal important pour les échanges économiques et la coopération entre les deux pays, créant des conditions favorables pour leur les entreprises à fonctionner efficacement.Le MPI s’engage à offrir tout le soutien possible aux investisseurs étrangers, y compris ceux d’Australie, pour faire des affaires de manière efficace et durable au Vietnam, a-t-elle déclaré.Le sénateur Don Farrell, ministre australien du Commerce et du Tourisme, a déclaré que le renforcement de la coopération avec le Vietnam est une priorité du gouvernement australien, grâce à la diversification des liens commerciaux et d’investissement et à la construction de la stratégie économique de l’Asie du Sud-Est jusqu’en 2040. Le Vietnam offre d’importantes opportunités de commerce et d’investissement dans le prochain décennies, a-t-il ajouté.Avec deux débats approfondis sur la chaîne de valeur et l’environnement d’investissement au Vietnam, des représentants des entreprises et des agences de gestion des deux pays ont discuté de questions liées à l’agriculture, à l’alimentation, à l’éducation, à la logistique, aux énergies renouvelables et à la technologie.Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques il y a 50 ans, le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Australie s’est développé fortement, substantiellement et efficacement dans divers domaines.En 2022-2023, le gouvernement australien a augmenté son aide publique au développement au Vietnam de 18%, passant de 78,9 millions de dollars australiens à 92,8 millions de dollars australiens. Le commerce bilatéral a atteint 15,7 milliards de dollars l’an dernier, en hausse de 26,9% par rapport à 2021.Des progrès significatifs ont également été enregistrés dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la science et de la technologie, de l’innovation, de l’agriculture et du développement rural, du travail et des transports. – VNA