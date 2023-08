L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh , prononce un discours lors de réunion. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Une réunion de haut niveau visant à examiner les progrès du Programme d'action de Vienne (VPoA) en faveur des pays en développement sans littoral (PDSL) en Europe et en Asie a débuté le 22 août à Bangkok, en Thaïlande.

L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, a prononcé un discours lors d'une session de dialogue de la réunion.

Selon lui, étant un pays de transit en développement, le Vietnam a pris de nombreuses mesures dans des cadres régionaux, sous-régionaux et bilatéraux pour aider les pays en développement sans littoral. Le Vietnam a activement mis en œuvre de nombreux projets et programmes tels que le corridor économique Est-Ouest (EWEC) traversant quatre pays (Myanmar-Thaïlande-Laos-Vietnam), la promotion de la coopération dans la sous-région du Mékong, etc.

Le Vietnam a également participé au renforcement de la connectivité de l'ASEAN et à d'autres plans bilatéraux tels que "Une frontière - Un pilier" avec le Laos.

Sur la base des expériences acquises dans le processus de relance post-pandémique, le Vietnam a avancé certaines propositions telles que le renforcement de la connectivité des infrastructures, le développement de zones moins touchées par l'éloignement géographique, comme le tourisme durable et l'économie numérique, afin d'exploiter le potentiel économique des PDSL, le renforcement de la coopération en matière de transport à travers les routes fluviales transfrontalières tels que le fleuve du Mékong, créant ainsi un moyen d'ouvrir des routes maritimes pour les PDSL.

Récemment, en janvier 2023, le Vietnam a signé avec le Laos un accord pour connecter 29 ports le long des 1.800 km du fleuve du Mékong au Laos avec les ports maritimes du Vietnam.

L'ambassadeur Phan Chi Thanh a réaffirmé l'engagement fort et ferme du Vietnam à soutenir et à renforcer la coopération avec les PDSL. Le Vietnam est toujours prêt à contribuer aux objectifs et actions communs en faveur d'un développement inclusif, durable et résilient, ne laissant aucun pays pour compte, a-t-il ajouté.

Au cours de deux jours (22 et 23 août), de hauts responsables des Nations Unies et des gouvernements, des représentants des pays de transit, des partenaires du système de développement, des institutions financières internationales et du secteur privé se réunissent pour évaluer les progrès réalisés par les PDSL dans la région au cours de la dernière décennie et proposer de nouveaux partenariats et des solutions innovantes pour accélérer leur chemin vers le développement. -VNA