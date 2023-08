La professeure agrégée et Dr Tran Thi Giang Huong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Dr Tran Thi Giang Huong du Vietnam figure dans la liste des cinq candidats pour le poste de directeur du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour le Pacifique occidental pour la période 2024-2029, récemment annoncée par son directeur général, Tedros Adhanom.

C'est la première fois que le Vietnam a un candidat à un poste aussi important à l'OMS.

La professeure agrégée et Dr Tran Thi Giang Huong est un expert en santé publique et en santé mondiale avec plus de 32 ans d'expérience. Elle a occupé de nombreux postes importants dans le secteur de la santé, tels que cheffe du Département de coopération internationale du ministère de la Santé, cheffe de la réunion des hauts officiels de l'ASEAN sur le développement de la santé (SOMHD), cheffe du groupe de travail sur la santé du Forum de coopération économique Asie - Pacifique (APEC) et membre suppléant du Conseil exécutif de l'OMS pour la période 2016-2019.

Depuis juillet 2019, elle est directrice de la Division des programmes de lutte contre les maladies du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental.

Selon le règlement, les candidats feront l'objet d'une consultation avec les Etats membres, puis d'un vote à huis clos dans le cadre de la 74e réunion du Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, qui aura lieu du 16 au 20 octobre aux Philippines.-VNA