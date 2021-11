Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La crise énergétique se déroule dans de nombreux pays à travers le monde, amenant les pays à faire face au risque de pénurie d'électricité. Lors de la récente conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26), le Vietnam s'est engagé à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050.

On peut constater que le prix des énergies importées augmentera en fonction des variations du cours mondial. C'est le plus grand impact de cette crise énergétique pour l'industrie énergétique du Vietnam.

L'énergie est une entrée importante dans la production d'électricité et dans toutes les activités économiques. Ce facteur aura un impact sur la reprise économique du Vietnam dans les temps à venir.

Cependant, mener à bien la transition énergétique vers les énergies vertes tout en assurant la sécurité énergétique nationale n'est pas facile, a reconnu Hoang Tien Dung - directeur du Département de l'électricité et des énergies renouvelables du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Selon cet expert, le Vietnam est en pleine transition énergétique. Ces derniers temps, le pourcentage d'énergies propres telles que solaire, éolien… dans le mix énergétique national a considérablement augmenté. Cela aidera le Vietnam à diversifier ses sources d'énergie, à réduire sa dépendance à l'égard de l'énergie importée et, ainsi, à accroître sa sécurité énergétique sur le long terme.

En plus, le Vietnam doit accélérer la mise en œuvre de solutions d'économie d'énergie et d'utilisation efficace pour réduire sa demande d'énergie. Le développement des énergies renouvelables doit être déployé avec une feuille de route réalisable adaptée au coût des technologies et au prix de vente de l'électricité.

De même, il est nécessaire de développer des infrastructures d'importation d'électricité et les formes d'énergie primaire, a souligné Hoang Tien Dung.

La Résolution N° 55-NQ/TW sur l'orientation stratégique du développement énergétique national d'ici à 2030, avec une vision pour 2045, a précisé l'orientation de développer de manière synchrone et rationnelle et de diversifier les types d'énergie ; de privilégier l'exploitation et l'utilisation efficace des énergies renouvelables, etc. -VNA