Hanoi (VNA) – Des villes emblématiques et incontournables aux nouvelles surprises, ce sont les endroits qui ont fait le plus parler d’eux (en bien) sur Tripadvisor cette année. Le site de conseils touristiques a élu Hanoi, Hôi An parmi ses destinations populaires en 2020, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville parmi ses destinations tendances en 2020, et l’île de Phu Quôc, province de Kiên Giang parmi ses destinations émergentes en 2020.

Le pont d’Or, une destination touristique célèbre à Dà Nang. Photo : BPL



- Destinations populaires



Hanoi (15e). La charmante capitale vietnamienne a bien vieilli, en préservant son quartier historique, ses monuments et son architecture coloniale, tout en s’ouvrant aux développements modernes. Hanoi a peut-être renié plusieurs de ses anciens noms, notamment Thang Long ou «dragon ascendant», mais elle n’a pas oublié son passé, comme l’attestent les sites tels que le mausolée du Président Hô Chi Minh et la prison Hoa Lo. Des lacs, des parcs, des boulevards ombragés et plus de 600 temples et pagodes contribuent au charme de cette ville, qui se visite facilement en taxi.



Hôi An (17e). Cette ville située au centre de la côte vietnamienne est un exemple bien préservé d’une cité qui fut un port marchand d’Asie du Sud-est du XVe au XIXe siècle. Si les routards s’y arrêtaient déjà souvent par le passé, les touristes y affluent de plus en plus aujourd’hui. Le quatorzième jour de chaque mois lunaire, la ville échange ses lumières électriques avec de traditionnelles lanternes colorées. Parmi ses curiosités, ne manquez pas le pont couvert japonais et le temple Quan Cong. Et faites-vous confectionner un costume sur mesure par un tailleur de la ville.



- Destinations tendances



Dà Nang (7e). À Dà Nang, l’atmosphère est détendue et agréable, peut-être parce que chaque fois que vous y croisez quelqu’un c’est une personne qui vient de terminer un délicieux repas. Les circuits culinaires sont un service très apprécié qui permet de découvrir les vraies saveurs locales. Une fois que vous vous serez délecté des audacieuses soupes de nouilles et des plats épicés des marchands ambulants, pensez à brûler les calories gagnées en partant à la découverte des grottes calcaires et bouddhistes de Marble Mountain.



Hô Chi Minh-Ville (12e)

La plus grande ville du Vietnam est le centre culturel et économique du pays. L’ancienne Saïgon possède une charmante architecture coloniale française et de larges boulevards souvent bondés et embouteillés. Vous pouvez opter pour le taxi pour visiter cette ville tentaculaire. Le Musée des vestiges de la guerre retrace la guerre du Vietnam du point de vue des Vietnamiens. Ne ratez pas l’impressionnante Pagode de l’empereur de Jade. Allez au marché très animé de Bên Thành pour acheter de la nourriture, des fleurs ou des grenouilles. Partez en excursion sur le delta du Mékong à la découverte des rizières et des maisons flottantes.



- Destinations émergentes



Île de Phu Quôc, province de Kiên Giang (7e). L’île de Phu Quôc vous séduira par ses magnifiques plages de sable, sa végétation luxuriante et sa tranquillité. Petit coin de paradis, jadis secret jalousement gardé par quelques routards, Phu Quôc est devenue une destination-phare du tourisme vietnamien et offre un vaste choix d’hébergements, des hôtels cinq étoiles aux bungalows au charme rustique. L’île se développe rapidement, aussi si vous n’êtes pas fanatique du tourisme de masse, faites vite votre valise et allez la découvrir avant qu’il ne soit trop tard. – VNA