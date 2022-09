Hanoi (VNA) - Les organisations internationales et les experts étrangers ont salué le Vietnam comme une réussite en matière de développement économique, de bien-être social et de garantie des droits de l’homme.

Le Parti et l'État vietnamiens considèrent toujours l'éducation et la formation comme la première politique nationale de la stratégie nationale de développement durable. Photo: VNA

Le sous-ministre adjoint aux Affaires mondiales Canada, Paul Thoppil, a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam au cours des 77 dernières années.

Dans le dernier rapport d’avril 2022, la Banque mondiale a qualifié le Vietnam de réussite en matière de développement qui s’est transformé en un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure en une génération depuis ses humbles débuts en tant que l’une des nations les plus pauvres du monde.

Entre 2002 et 2021, le PIB par habitant a été multiplié par 3,6, atteignant près de 3.700 dollars. Le taux de pauvreté (1,9 dollars par jour) a fortement diminué, passant de plus de 32% en 2011 à moins de 2%.

Grâce à ses bases solides, l’économie a fait preuve de résilience à travers différentes crises, dont la pandémie de Covid-19. Le Vietnam a atteint plusieurs objectifs économiques en 2021, devenant l’une des 20 économies les plus commerçantes du monde.

Valeria Vershinina, experte du Vietnam au Centre de l’ASEAN relevant de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou, a affirmé que le Vietnam est considéré comme une "puissance de niveau intermédiaire" par les universitaires internationaux.

Pendant ce temps, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Perry Steil, considérait le Vietnam comme un exemple brillant pour les pays du monde entier pour apprendre de l’expérience en matière de réponse à la pandémie tout en maintenant le développement socio-économique.

Dans un centre de vaccination de la province de Lai Châu. Photo : VNA Dans un centre de vaccination de la province de Lai Châu. Photo : VNA

Les analystes prévoient que la croissance économique du Vietnam cette année sera élevée, compte tenu d’une croissance record de 7,72% en 11 ans au deuxième trimestre, qui a dépassé la prévision précédente de 5,9%.

Les résultats de recherche de l’Université de Harvard ont montré que le Vietnam devrait figurer parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde d’ici 2030.

Partageant le même point de vue, la secrétaire d’État britannique au Commerce international, Anne Marie Trevelyan, a déclaré que le Vietnam figurerait parmi les 30 plus grandes économies du monde à la fin de cette décennie.

Le Vietnam a également été reconnu comme l’un des 10 premiers pays à atteindre les objectifs de promotion de l’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes et des filles dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies.

Le Vietnam devenant une référence mondiale dans la lutte contre la pandémie, la coordonnatrice résidente par intérim des Nations unies et représentante en chef de l’UNICEF au Vietnam, Rana Flowers, a déclaré que cela prouvait les efforts du pays pour promouvoir et protéger les droits de l’homme.

Exprimant son impression sur la détermination du Vietnam à atteindre le double objectif de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045 et de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, le secrétaire général adjoint des Nations unies et directeur régional du PNUD pour l’Asie et le Pacifique, Kanni Wignaraja, a déclaré que le Vietnam montrera au monde sa propre manière d’assurer le progrès de tous. – VNA