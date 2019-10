Belgrade (VNA) – La vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tong Thi Phong, a eu dimanche 13 octobre une rencontre avec le secrétaire général de l’Union interparlementaire (UIP) Martin Chungong, en marge de la 141e Assemblée de l’UIP (UIP-141) à Belgrade, en Serbie.

La vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tong Thi Phong rencontre le secrétaire général de l’UIP Martin Chungong, le 13 octobre à Belgrade. Photo : VNA

Elle a hautement apprécié le rôle important et les contributions du secrétaire général à l’UIP, en particulier pour rénover les activités du Secrétariat de l’UIP, renforcer la coopération entre l’UIP et l’ONU, contribuant à améliorer le rôle et la visibilité des parlements et des parlementaires dans les affaires internationales.En 2020, le Vietnam assumera la présidence de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), le Vietnam souhaite travailler avec l’UIP pour élaborer et mettre en œuvre des programmes pertinents, y compris l’organisation d’une conférence internationale sur le développement durable au Vietnam, a-t-elle dit.Le Vietnam est l’un des pays qui font toujours preuve de responsabilité et d’engagement envers les programmes et plans d’action de l’UIP, a déclaré Martin Chungong, appréciant le rôle de l’Assemblée nationale du Vietnam dans ce qu’elle a fait entrer ses engagements dans la vie.Il a salué l’épanouissement des liens entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’UIP, notamment depuis l’organisation réussie par le pays de l’UIP-132 en 2015 sur le thème «Les objectifs de développement durable : passer des mots à l’action», ainsi que les contributions du président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Van Giàu, en tant que vice-président de l’UIP en 2018-2019.Tong Thi Phong a également rencontré le président de la Commission des relations internationales de l’Amyotha Hluttaw (Chambre des nationalités, la Chambre haute) du Pyidaungsu Hluttaw (Assemblée) de l’Union du Myanmar, Than Win.Elle a félicité le Myanmar pour ses réalisations socio-économiques enregistrées durant ces derniers temps et a affirmé le soutien et la confiance du Vietnam dans le succès du processus de réconciliation nationale pour le développement prospère au Myanmar.La dirigeante vietnamienne a apprécié le développement des relations bilatérales au cours des dernières années, en particulier l’élévation des liens au niveau de partenariat de coopération intégrale en 2017, notant que le Vietnam est le 7e investisseur étranger au Myanmar avec 18 projets totalisant près de 2,2 milliards de dollars de capitaux enregistrés.Les deux organes législatifs ont signé un accord de coopération en septembre 2013. Ils ont également travaillé en étroite collaboration lors de forums parlementaires internationaux et régionaux, notamment dans le cadre de l’UIP et de l’AIPA, a-t-elle ajouté.Elle a souhaité que le gouvernement et le Pyidaungsu Hluttaw appuient le Vietnam dans l’exercice de ses responsabilités de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU en 2020-2021 et de président de l’ASEAN et de l’AIPA en 2020. Elle a demandé au Myanmar de soutenir le règlement des différends par des mesures pacifiques et conformément au droit international.La vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale du Vietnam a transmis l’invitation de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam au président du Pyidaungsu Hluttaw à participer à l’AIPA-41 en août 2020 au Vietnam.Pour sa part, le chef de la délégation du Myanmar s’est mis d’accord avec les évaluations de la vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale du Vietnam sur les relations bilatérales, et a souhaité que le Vietnam continue de soutenir le processus de réconciliation nationale au Myanmar.Tong Thi Phong conduit une délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam à la 141e Assemblée de l’UIP, ouverte dimanche 13 octobre à Belgrade, sur le thème "Renforcement du droit international : rôles et mécanismes parlementaires, et contribution de la coopération régionale". – VNA