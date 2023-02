Une séance de la CSocD61. Photo: VNA

New York (VNA) – Le ministre conseiller Nguyen Hoang Nguyen, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a souligné l’importance de placer les gens au centre des politiques de développement.Le Vietnam soutient des options de promotion du travail décent, du développement socio-économique et de la solidarité, les considérant comme un facteur important dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable, a déclaré le 13 février le représentant vietnamien lors de 61e session de la Commission du développement social (CSocD61).Il a partagé des expériences et résultats du Vietnam en matière de reprise socio-économique, notamment la croissance de plus de 8 % du Produit intérieur brut (PIB) en 2022 et le taux de chômage limité à 2,3 %.Le Vietnam s’est concentré sur le soutien des groupes défavorisés, la promotion de l'innovation dans l'éducation et la formation, l'amélioration des compétences, l'auto-apprentissage et l'adaptabilité des travailleurs aux exigences du nouveau contexte.