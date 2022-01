Hanoï (VNA) - Le Vietnam pilotera le fonctionnement d'une bourse du carbone à partir de 2025, conformément à un nouveau décret gouvernemental sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la protection de la couche d'ozone.

Le document stipule plusieurs articles de la loi sur la protection de l'environnement et trace une feuille de route pour la fondation et le développement du marché national du carbone.

D'ici fin 2027, le pays proposera une réglementation sur la gestion des crédits carbone, l'échange de quotas d'émission de GES et de crédits carbone, et le fonctionnement d'une bourse de crédits carbone.

Il réalisera également un mécanisme pilote d'échange et d'équilibrage des crédits carbone dans les zones potentielles, guidera la mise en œuvre des mécanismes nationaux et internationaux d'échange et d'équilibrage des crédits carbone conformément aux lois et conventions internationales dont le Vietnam est signataire.

Concrètement, les activités de renforcement des capacités et de sensibilisation au développement du marché du carbone seront intensifiées au cours de cette période. La bourse du carbone devrait être officiellement opérationnelle en 2028.

Un crédit carbone est une unité correspondant à l'émission d'une tonne de CO2. Ce nouveau système de crédit a été développé par le protocole de Kyoto et a pour rôle d'orienter les entreprises vers la lutte contre le réchauffement climatique. Chaque entreprise se voit attribuer un certain nombre de crédits carbone, qui lui sont propres et qui correspondent à ce qu'elle peut émettre en termes de CO2. Si l'entreprise, ayant réduit ses émissions, possède un excédent de crédits, elle peut les mettre en vente sur le marché du carbone. 1 tonne de carbone non émis équivaut à 1 crédit carbone.-VNA