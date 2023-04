Lors du séminaire. Photo : VNA

Photo : VNA

Hanoï, 21 avril (VNA) - Un séminaire sur les opportunités de développement d'un marché du carbone au Vietnam s'est tenu le 20 avril à Hanoï.Organisé conjointement par le journal Giao thong (Transport) et le Centre d'innovation et de développement vert (GreenID), l'événement s'est concentré sur les feuilles de route pour le développement du marché national du carbone, ainsi que sur les recommandations politiques et les solutions au programme.Avec les engagements des parties à la COP26 de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de neutraliser le carbone, le marché mondial du carbone devrait continuer à croître fortement. Cependant, au Vietnam, le marché du carbone est encore assez nouveau en termes de connaissances et de corridors juridiques.Selon le Département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le Vietnam prévoit de piloter une bourse du carbone à partir de 2025, qui sera officiellement exploitée d'ici 2028.Les participants ont appris qu'à la fin de 2021, le prix des crédits d'émission de carbone en Europe était supérieur à 80 EUR (87,77 dollars) par tonne, soit le double de celui de fin 2020, alors que la demande des investisseurs augmentait et que l'UE resserrait ses politiques climatiques pour répondre l'objectif de réduire les émissions de 55 % d'ici 2030.Selon Pham Hong Luong, chef du bureau de l'administration vietnamienne des forêts relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le secteur forestier possède une énorme quantité de crédits carbone.Le Vietnam a un taux de couverture forestière relativement élevé par rapport au monde, environ 42%, alors que la moyenne mondiale est d'environ 31%, a déclaré Luong.Avec ce potentiel, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a récemment coordonné avec les ministères et secteurs concernés, avec le soutien d'organisations internationales telles que la GIZ, pour conseiller et proposer au gouvernement d'inclure des réglementations sur la capture et le stockage du carbone dans la loi sur les forêts, visant à promouvoir l'échange des crédits carbone et des résultats de réduction des émissions, a-t-il noté.À l'avenir, le gouvernement, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et les ministères et secteurs concernés travailleront activement avec d'autres pays intéressés par l'achat de crédits carbone, tels que la République de Corée et Singapour, ou avec des partenaires privés qui souhaitent investir dans ce domaine. domaine afin de concrétiser les engagements de réduction des émissions dans leurs pays, a-t-il ajouté.Nguyen Thanh Cong, du département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, a déclaré qu'actuellement, de nombreuses unités s'intéressent au commerce des crédits carbone, ajoutant qu'à l'avenir, l'orientation des crédits carbone se concentrera davantage sur les sources d'énergie renouvelables, en particulier l'énergie solaire, offshore l'énergie éolienne et l'énergie de la biomasse; et des projets d'économie d'énergie.Le Vietnam doit développer des couloirs et des mécanismes juridiques appropriés pour promouvoir le développement du marché des crédits carbone et assurer l'harmonisation des avantages et des revenus pour les investisseurs et les parties prenantes des crédits carbone, les participants. Tels sont les défis que le Vietnam doit surmonter pour rattraper son retard sur les marchés internationaux du carbone, a-t-il ajouté.- VNA