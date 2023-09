Hanoi (VNA) – Le Vietnam élabore un plan de mobilisation des ressources (RMP) pour déployer la Déclaration politique sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Le JETP soutiendra le Vietnam dans son action pour atteindre l’objectif ambitieux de neutralité climatique d’ici 2050, pour atteindre plus rapidement le point culminant de ses émissions de gaz à effet de serre et pour accélérer la transition entre les combustibles fossiles et une énergie propre. Photo : baochinhphu.vn

Le plan fournira une liste de projets prioritaires à mettre en œuvre au cours de la période 2024-2030 ainsi qu’un ensemble de critères de sélection de projets et d’actions politiques nécessaires.Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement s’est coordonné avec les ministères et agences concernés pour consulter le Premier ministre, chef du Comité directeur national pour la mise en œuvre des engagements du Vietnam pris lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), sur la création d’un secrétariat pour mettre en œuvre la Déclaration politique et des groupes de soutien à la mise en œuvre du JETP.L’une des tâches principales du secrétariat consiste à élaborer et à mettre en œuvre le RMP pour au moins les cinq prochaines années.À travers la Déclaration politique adoptée l’année dernière par le Vietnam et les pays du G7 et non-G7, les partenaires se sont engagés à mobiliser un montant initial de 15,5 milliards de dollars au cours des 3 à 5 prochaines années pour répondre aux besoins de transition de ce pays d’Asie du Sud-Est.En participant à la déclaration, les partenaires se sont engagés à mobiliser des fonds pour répondre aux besoins du Vietnam en matière de transition énergétique juste, dont 7,75 milliards de dollars du Groupe des partenaires internationaux (GPI), dont le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’UE, le Danemark et la Norvège, et au moins 7,75 milliards USD de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).Le montant de la prochaine phase pourrait être plus élevé si le Vietnam utilise efficacement les fonds initiaux et remplit les conditions des partenaires internationaux et la réglementation financière.Grâce au JETP, le Vietnam vise à établir un cadre de coopération internationale pour améliorer l’élaboration de politiques, le transfert de technologie et le soutien financier en faveur d’une transition énergétique juste. L’objectif est d’attirer les investissements dans le développement des énergies renouvelables, d’améliorer l’efficacité énergétique et de moderniser les infrastructures électriques.En outre, le pays prévoit de créer des centres d’énergie renouvelable et de développer une industrie des énergies renouvelables, de promouvoir le captage et le stockage du carbone, de fabriquer des dispositifs de stockage d’énergie et des batteries, de produire de l’hydrogène vert et de développer l’énergie éolienne offshore. - VNA