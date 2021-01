La cérémonie de remise des prix de la 5e édition du Prix national du journalisme sur l'édification du Parti (Marteau et Faucille d'or 2020) a eu lieu le 13 janvier, à Hanoï.

Le PM Nguyen Xuan Phuc a ordonné aux ministères, aux secteurs et aux localités de revoir minutieusement les mesures et les scénarios de prévention et de contrôle du COVID-19 avant le 13e Congrès du Parti.