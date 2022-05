Le représentant spécial du Premier ministre pour l'éducation du Royaume-Uni , le Dr Sir Steve Smith (gauche), l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyen Hoang Long (milieu) et le sous-secrétaire d'État parlementaire britannique aux Compétences Alex Burghart. Photo: VNA

Londres (VNA) - Le Forum mondial de l'éducation (EWF) 2022 s'est ouvert le 23 mai à Londres, réunissant 112 ministres de l'Éducation de 107 pays et des représentants d'organisations internationales et non-gouvernementales.

Placé sous le thème "Éducation: construire un avenir plus fort, plus audacieux et meilleur", ce forum de quatre jours se concentre sur la manière d'utiliser la technologie, l'intelligence artificielle et l'expérience pour renforcer les systèmes éducatifs et les économies du monde entier. En outre, les participants discutent des moyens permettant aux pays de développer des systèmes éducatifs avec des ressources limitées.

Le secrétaire d'État à l'Éducation Nadhim Zahawi prononce le discours d'ouverture. Photo: VNA



Dans le cadre du EWF 2022, l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyen Hoang Long a assisté à une réunion des ministres de l'Éducation de l'ASEAN organisée sous l'égide du sous-secrétaire d'État parlementaire aux Compétences Alex Burghart.

Lors de la réunion, les participants ont discuté de la situation régionale et des questions d'intérêt commun, en se concentrant sur le domaine de la technologie éducative et le développement des compétences vertes à l'avenir pour répondre aux exigences de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (COP26).

Prenant la parole lors de la réunion, l'ambassadeur Nguyen Hoang Long a affirmé que l'éducation était l'une des priorités de l'ASEAN. L'EWF 2022 était une grande occasion pour les pays de l'ASEAN d'étudier la méthode de coopération avec le Royaume-Uni tant sur le plan éducatif qu'économique. -VNA