Hoang Binh Quan, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation du parti Russie unie, Hoang Binh Quan, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a participé au Forum international inter-Partis de l'Organisation de coopération de Shanghai, SCO+ , qui a eu lieu en ligne les 22 et 23 octobre, sous le thème «Économie pour le peuple».



Ont participé à cet événement des chefs d'État, des dirigeants de partis au pouvoir, de grands partis politiques et de ministères, des hommes d'affaires, des spécialistes de différents domaines de plus de 40 pays et organisations d'Asie, d'Europe et d'Afrique et d’Amérique latine. Le président russe, Vladimir Poutine, a adressé un message de bienvenue. Dmitri Medvedev, président du parti Russie unie, vice-président du Conseil de sécurité de Russie, a prononcé les discours d'ouverture et de clôture.



Le forum s'est concentré sur divers sujets, dont la transformation numérique au profit des citoyens, le soutien des partis pour l’économie verte, le rôle des partis politiques dans la lutte contre les conséquences socio-économiques de la pandémie de COVID-19 et des maladies infectieuses dangereuses, la coopération socio-économique interrégionale des pays de SCO.



Lors de la séance d'ouverture du Forum, Hoang Binh Quan a souligné la position constante du Vietnam de placer le peuple au coeur de toutes ses politiques et stratégies de développement. Il a affirmé que dans cette optique, le Vietnam avait obtenu des résultats positifs dans la mise en œuvre de la «double mission» - le combat contre le COVID-19 et le développement économique.



“C'est le résultat de l'unanimité et des efforts communs du système politique et de toutes les classes populaires, démontrant ainsi la confiance du peuple en le Parti et l'État ainsi que les liens étroits entre le Parti, l’État, le gouvernement et peuple”, a-t-il souligné.



Hoang Binh Quan a suggéré que les pays et les partis politiques prêtent attention à la sécurité sanitaire, coordonnent les actions aux niveaux régional et mondial pour répondre efficacement aux épidémies.



Pour la pandémie de COVID-19, selon lui, il est nécessaire de renforcer la coopération, de promouvoir la solidarité, de se soutenir, de coordonner les politiques, de garantir que toutes les personnes dans le monde auront accès aux vaccins, de promouvoir le rôle des institutions multilatérales dans les efforts de prévention et de contrôle de la pandémie. -VNA