Moscou, 2 juillet (VNA) - Une délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam a rejoint près de 800 parlementaires et experts de plus de 130 pays et territoires lors du deuxième forum international sur le «développement du parlementarisme» qui s'est ouvert le 1er juillet à Moscou.

Forum international sur le «développement du parlementarisme». Photo : VNA



Pendant trois jours, les participants discuteront du rôle des législateurs pour assurer la sécurité internationale, des solutions législatives pour le développement de l’économie numérique, du programme législatif environnemental, de la lutte contre les fausses informations et d’autres sujets importants.



Vyacheslav Volodin, président de la Douma d'Etat de Russie, a déclaré que le forum offrait l'occasion de communiquer librement, d'exprimer ses points de vue, de renforcer la confiance et la compréhension mutuelle.



Selon lui, grâce à une communication constructive, les parlementaires renforcent l'efficacité des interactions sur des questions nécessitant des décisions communes, notamment en matière de développement durable, de sécurité internationale, de protection de l'environnement, de lutte contre la pauvreté, d'inégalités et de terrorisme, de trafic de drogue et de migration illégale.



Il a appelé les parlementaires de tous les pays à protéger le droit international et la souveraineté numérique, à développer l'économie numérique et à contribuer à un règlement pacifique des conflits, y compris les plus difficiles tels que ceux au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.



S'adressant au forum, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que face à la complexité de la situation mondiale, la coordination par la voie législative était d'une importance cruciale. La diplomatie parlementaire contribue grandement au maintien de la confiance et de la compréhension mutuelle entre les peuples des pays.



Lors de son discours lors d’une séance sur l’économie numérique, le Président de la Commission de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, des adolescents et des enfants de l’Assemblée nationale du Vietnam Phan Thanh Binh a déclaré que la croissance durable ne peut être obtenue que par l’application de technologies de production numériques et avancées.



La numérisation et la quatrième révolution industrielle inciteront le Vietnam à consolider sa position dans la région, a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreux secteurs du pays, des soins de santé, des banques à l'assurance, en passant par l'aviation, bénéficieraient de profondes modifications du fait de la numérisation.



Lors du forum, la délégation vietnamienne prononcera également des discours sur plusieurs thématiques et tiendra des tables rondes sur différents sujets. -VNA