Stand vietnamien au Festival international de Noël tenu à Prague, en République tchèque, le 1er décembre. (Photo: VNA)

Prague, 2 décembre (VNA) - L'artisanat et la cuisine traditionnelle du Vietnam ont été présentés par l’ambassade du Vietnam en République tchèque au Festival international de Noël DSA 2019 (en anglais: The DSA 2019 International Christmas Festival) qui s’est tenu dimanche 1er dimanche à la capitale Prague.

Il s'agit d'un événement annuel organisé par l’Association des épouses diplomatiques (en anglais: Diplomatic Spouse Association - DSA) de la République tchèque sous les auspices de la première Dame de la République tchèque afin de recueillir des fonds pour des activités caritatives et renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les pays.

L’événement de cette année a attiré des milliers de visiteurs locaux et étrangers. Il leur a permis de découvrir la diversité des cultures et d’acheter un large éventail de produits - souvenirs, vêtements, accessoires de mode, bijoux, objets d’artisanat, et produits traditionnels - en provenance de plus de 50 pays, dont le Vietnam.

La première Dame de la République tchèque, Ivana Zemanová, a assisté à ce festival.

Le Vietnam a apporté de la soie, des perles, de l'artisanat et des plats typiques tels que rouleaux de printemps, desserts traditionnels et thé.

Le Vietnam est l'un des pays très enthousiastes à l'idée de soutenir l'événement, a déclaré Nevila Kuka, épouse de l'ambassadeur d'Albanie et président de DSA. «À ceux qui viennent au festival, notre message est d'ouvrir les bras aux personnes les moins fortunées», a-t-elle déclaré.

Ces deux dernières décennies, le Festival international de Noël à Prague a permis de collecter environ 3 millions d’USD de fonds pour des projets caritatifs en République tchèque. -VNA