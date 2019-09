Le vice-ministre de la Défense, Nguyen Chi Vinh participe au 8e Dialogue de défense de Séoul. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Une délégation du ministère vietnamien de la Défense, conduite par son vice-ministre Nguyen Chi Vinh, s’est rendue en République de Corée pour participer au 8e Dialogue de défense de Séoul qui a lieu du 3 au 9 septembre.

Placé sous le thème "Construire la paix ensemble: défis et visions", le dialogue comporte des séances consacrées au processus de paix et au contrôle des armements dans la péninsule coréenne, ainsi qu'aux questions de sécurité en Asie du Nord-Est, au sein de l’ASEAN et au Moyen-Orient.

La participation du Vietnam au 8e Dialogue de défense de Séoul affirme son rôle actif et responsable dans le règlement des questions internationales et régionales ainsi que sa volonté d’intensifier de l’amitié avec d’autres pays et d’échanger ses points de vue sur des questions d’intérêt commun. -VNA