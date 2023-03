Hanoï (VNA) – Ayant pour thème "Partenariat pour la responsabilité, l'accélération, l'innovation, la durabilité et l'équité", le 28e Sommet du partenariat, qui est organisé par la Confédération de l'industrie indienne et le ministère indien de l’Industrie et du Commerce, a lieu du 13 au 15 mars à New Delhi.



Une délégation vietnamienne, regroupant des dirigeants et des experts du Département des marchés Asie-Afrique et du Service du commerce du Vietnam en Inde, a assisté à des discussions thématiques et a travaillé avec des entreprises indiennes présentes à cet événement.

Au total, 35 sessions ont lieu dans les trois jours, dont sept sessions indépendantes avec de ministres indiens et des sessions nationales pour l'Indonésie et Cuba. Le sommet réunissent 145 conférenciers indiens et étrangers de 24 pays et près de 400 délégués venus de 67 pays.

Lors d’une séance de travail avec l’ambassadeur indien au Vietnam Sandeep Arya, le ministre Nguyen Hong Dien a demandé à la partie indienne de travailler en étroite collaboration pour prévenir les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de production dans la région et le monde, d’intensifier les activités de promotion du commerce, en particulier le fourniture d'information sur le marché, la présentation des images et des marques aux entreprises des deux pays ; et d'organiser des activités de connexion des entreprises en matière de commerce et d'investissement, en diversifiant la chaîne d'approvisionnement en matières premières, notamment dans les domaines textiles et d’habillement, de la pharmacie, de l’agriculture, de l’aquaculture, des aliments…



Le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'Inde a atteint 15,05 milliards de dollars pour la première fois en 2022, en hausse de 13,6% par rapport à 2021. Actuellement, l'Inde est le 8ème partenaire commercial du Vietnam. - VNA