Hanoï (VNA) - Selon le Département général des Douanes, en 2022, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Inde ont atteint un record de 15 milliards de dollars, soit une croissance de 13,6% par rapport à 2021.



Les exportations vietnamiennes vers l’Inde se sont chiffrées à 7,96 milliards de dollars pour une progression de 26,8% en glissement annuel. Les téléphones et les composants ont été en tête avec 1,52 milliard de dollars ( 18,4%), devant les ordinateurs et pièces détachées, les machines-outils et composants, les métaux...



En 2022, l'Inde a exporté au Vietnam pour 7,09 milliards de dollars ( 1,8%), principalement fer et acier, machines-outils et pièces de rechange, produits pharmaceutiques et aquatiques. Une hausse spectaculaire en glissement annuel a été constatée sur le blé, l’automobile, les fruits et légumes,…



Actuellement, l'Inde est l'un des 10 premiers partenaires commerciaux du Vietnam, et ce dernier est le 23e partenaire commercial de l'Inde.-CPV/VNA