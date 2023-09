Genève (VNA) - L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission de représentation permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève a assisté le 23 septembre à la réunion du Comité de l'ASEAN à Genève en Suisse.

L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission de représentation permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève (2e à droite) lors de la réunion. Photo : VNA

Lors de la réunion, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai et d'autres ambassadeurs et représentants des délégations des pays membres de l'ASEAN ont discuté et convenu des activités communes et des initiatives communes du bloc, ainsi que des échanges sur les initiatives, la proposition du Vietnam et des pays membres de l’ASEAN lors du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres forums multilatéraux à Genève.

Il s'agit notamment d'activités de coordination importantes telles que les Déclarations communes de l'ASEAN lors de la 54e session du Conseil des Nations qui se déroule du 11 septembre au 13 octobre à Genève, les préparatifs de la visite de travail à Genève des représentants du Comité intergouvernemental des droits de l'homme de l'ASEAN (AICHR) qui aura lieu du 27 au 30 septembre, la proposition de la Déclaration commune de l'ASEAN au Forum mondial sur les réfugiés (GRF) prévu en décembre prochain.

L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a également partagé la décision de candidature du Vietnam lors de plusieurs forums et a demandé aux pays de l'ASEAN et au Timor Oriental de soutenir la candidature du Vietnam à un certain nombre de postes lors des élections dans les organisations internationales dans un avenir proche.

A l'issue de la réunion, les ambassadeurs, chefs de délégation et représentants des délégations des pays membres de l'ASEAN ont également convenu de continuer à renforcer les activités de coordination étroites, les échanges culturels, sportifs et culinaires entre les membres, renforçant la compréhension et la cohésion de la communauté de l'ASEAN à Genève, contribuant à exprimer clairement l’identité de l’ASEAN sur la scène internationale.- VNA