L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh assistera au 4e Sommet de la Commission du Mékong (MRC) qui se déroulera le 5 avril à Vientiane, au Laos, sur invitation de son homologue lao, Sonexay Siphandone.



La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au 4e Sommet de la MRC montre l'importance accordée par le Vietnam à ce mécanisme, affirme son rôle et sa responsabilité pour le renforcement de l’efficacité de l’Accord du Mékong en 1995, permettant de promouvoir les contenus adaptés aux intérêts du Vietnam et le développement commun et durable du bassin, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



L'ambassadeur a souligné le rôle actif du Vietnam dans le cadre de ce mécanisme, sa mise en œuvre sérieuse de l'Accord de coopération pour un développement durable du bassin du Mékong de 1995 et sa participation active à la résolution des différends au sein de la Commission.



Pour aider à promouvoir une coopération substantielle du bassin du Mékong, le Vietnam a pris des engagements politiques forts tout en apportant des contributions remarquables à la MRC, a-t-il dit, précisant que le pays avait activement travaillé avec d'autres membres pour négocier et élaborer des documents importants de la MRC, en particulier l'Accord de coopération pour un développement durable du bassin du Mékong de 1995.

Le pays a également contribué à la réforme de la MRC et de son secrétariat, ainsi qu’à l'élaboration et la mise en œuvre de ses stratégies, projets et études importants, a-t-il ajouté, rappelant que le Vietnam avait accueilli avec succès le 2e Sommet de la MRC à Hô Chi Minh-Ville en avril 2014, aidant à définir des orientations des activités de coopération de la Commission.



Le Vietnam a également contribué à renforcer la coopération entre la MRC et les partenaires de dialogue et de développement, ainsi que les relations avec des pays d'autres bassins fluviaux, notamment le Gange, le Danube, le Nil, l'Amazone et le Mississippi, selon le diplomate. -VNA