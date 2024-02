La 7e réunion de l’aile jeunesse de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (International Conference of Asian Political Parties - ICAPP) a été organisée à Oulan-Bator par le Parti du peuple mongol (MPP) au pouvoir. Photo: AKIpress News Agency



Hanoï (VNA) - Une délégation de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a participé à la 7e réunion de l’aile jeunesse de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (7th Meeting of the ICAPP Youth Wing), qui s’est tenue du 23 au 26 février en Mongolie.



La 7e réunion de l’aile jeunesse de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (International Conference of Asian Political Parties - ICAPP) a été organisée à Oulan-Bator par le Parti du peuple mongol (MPP) au pouvoir. Elle a réuni 47 délégués de 18 partis politiques de 12 pays asiatiques et près de 100 jeunes mongols.



Les participants ont discuté des avantages et des difficultés rencontrés par les jeunes dans la participation aux activités politiques et parlementaires, de la promotion de la participation des jeunes à la vie politique et sociale, etc. La réunion a abouti à la publication de la "Déclaration d'Oulan-Bator", affirmant la solidarité des partis politiques dans la promotion du rôle de la jeunesse dans les activités politiques et le développement social.



Durant son séjour, la délégation vietnamienne a eu des rencontres avec le président de l'ICAPP, Chung Eui-yong, et le secrétaire général de l'ICAPP, Kwon Hee-seog, pour discuter de mesures pour promouvoir la coopération entre le Parti communiste du Vietnam et l'ICAPP dans les temps à venir.



La délégation a également eu des séances de travail avec des représentants du Parti du peuple mongol (MPP) et du Parti démocratique mongol, pour discuter des mesures visant à renforcer les relations entre les deux pays.



Les dirigeants de l'ICAPP, les représentants des partis politiques mongols et de nombreux partis d'autres pays présents à la réunion ont hautement apprécié les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et de relations extérieures au cours des dernières années, exprimant leur reconnaissance pour les contributions positives du Parti communiste du Vietnam au succès global de l'ICAPP. Ils se sont déclarés prêts à promouvoir les échanges amicaux et la coopération substantielle avec le Vietnam dans les temps à venir.-VNA