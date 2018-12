Moscou, 12 décembre (VNA) - Les produits artisanaux et alimentaires traditionnels vietnamiens ont été présentés aux visiteurs lors du 26e bazar international de la charité tenu récemment à Kiev, en Ukraine.

Un stand de l'ambassade du Vietnam lors du 26e bazar international de la charité tenu récemment à Kiev, en Ukraine. Photo : VNA

L’événement est organisé chaque année par le Club international des femmes de Kiev afin de collecter des fonds pour les personnes âgées, les femmes et les enfants défavorisés en Ukraine. Il offre également aux délégations diplomatiques à Kiev une occasion de promouvoir les échanges culturels.L’événement de cette année a attiré la participation de représentants de 44 ambassades étrangères et d’organisations internationales basées en Ukraine.L’ambassade du Vietnam en Ukraine participe à cet événement depuis des années pour venir en aide aux nécessiteux du pays hôte.La foire caritative est également une excellente occasion pour l’ambassade de vulgariser l’image sur la pays, l’homme et la culture vietnamiens auprès des amis internationaux.Le Club international des femmes de Kiev a été créé en 1992 par un groupe de femmes de différentes nations vivant en Ukraine. À ce jour, l’organisation non gouvernementale compte 250 membres qui sont des représentants des organes diplomatiques, des organisations culturelles et d’entreprises étrangères de 59 pays du monde. Toute la somme collectée dans le bazar sera utilisé à des fins caritatives.-VNA