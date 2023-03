Des responsables du ministère vietnamien de la Défense à l'exposition. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A l'invitation de la partie japonaise, une délégation du ministère de la Défense du Vietnam, conduite par le général de brigade Pham Truong Son, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, a assisté à l'exposition des équipements de défense et de sécurité du Japon (DSEI JAPAN) 2023, du 14 au 17 mars, dans la préfecture de Chiba au Japon.



Cette année, l’exposition a attiré 292 entreprises de 24 pays dont 33 entreprises japonaises. L'exposition a présenté les derniers produits et technologies des entreprises de défense du monde entier dans les trois forces marines, terrestres et aériennes ainsi que des systèmes de commandement, de contrôle, de cybersécurité et de sécurité des frontières, de nouveaux matériaux… L'exposition a vu la participation de grands noms tels que BAE Systems, Lockheed Martin, Raytheon, Thales, Rolls Royce, montrant l'attractivité de cet événement.

Le général de brigade Pham Truong Son a reçu son homologue japonais Ohashi Satoru, directeur adjoint de l'Agence de l'équipement, de la technologie et de la logistique du ministère de la Défense du Japon. Il a remercié le ministère vietnamien de la Défense d'avoir envoyé une délégation à cette exposition, montrant le soutien du Vietnam aux activités organisées par le Japon.

Pour sa part, le général de brigade Pham Truong Son a hautement apprécié le professionnalisme de la partie japonaise dans l'organisation et a déclaré que sa participation à l'exposition visait à se renseigner sur les caractéristiques des différents types d'équipements, sur de nouvelles technologies et aussi à échanger des expériences avec la partie japonaise dans l'organisation d'un tel événement en vue de la prochaine exposition de défense du Vietnam. -VNA