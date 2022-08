Bangkok, 31 août (VNA) - Une délégation du ministère de la Défense conduite par le général de division Phung Si Tân, chef adjoint de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, a assisté du 29 à 31 août à l'exposition de défense et de sécurité 2022 en Thaïlande.

Photo : VNA

Au cours de la visite de courtoisie de la délégation au chef des Forces de défense thaïlandaises, le général Chalermpol Srisawat, les deux parties ont partagé l'opinion selon laquelle la coopération des deux armées a été activement encouragée ces derniers temps, en mettant l'accent sur la formation et la coopération entre leurs forces navales et aériennes, et un soutien mutuel dans les forums multilatéraux.Ils ont convenu d'intensifier les visites mutuelles à tous les niveaux et les échanges de jeunes officiers, de maintenir les mécanismes de consultation et de dialogue et de renforcer davantage les liens entre les forces navales et aériennes des pays.Le général Phung Si Tân a noté que le ministère vietnamien de la Défense organisera une exposition internationale sur la défense pour la première fois en décembre. Il a invité les responsables du ministère de la Défense et de l'armée thaïlandaises à assister à l'événement et a également accueilli les entreprises thaïlandaises au salon.Le général Chalermpol Srisawat a accepté l'invitation et a promis de participer à l'exposition.Lors d'une séance de travail avec la délégation vietnamienne, les organisateurs de l’exposition de Défense et de Sécurité 2022 ont partagé leur expérience dans l'organisation de l'événement, qui a réuni 186 entreprises opérant dans l'industrie de la défense du monde entier et 46 délégations officielles, dont des officiers de défense et militaires de 33 pays.Le général Phung Si Tân a apprécié le partage d'expérience qui, selon lui, sera utile au ministère vietnamien de la Défense pour préparer l'exposition de décembre.- VNA