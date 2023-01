L'ambassadeur Dang Hoang Giang , chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, prend la parole lors de la discussion. Photo: VNA

New York (VNA) - La première session de consultation informelle du processus intergouvernemental a eu lieu le 30 janvier à New York, pour discuter et proposer le Pacte numérique mondial (Global Digital Compact - GDC).

Prenant la parole lors de l’événement, l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné la nécessité d’élaborer le GDC pour promouvoir un monde numérique plus sûr, plus équitable et plus prospère pour tous.

En conséquence, il faut assurer l’objectif d’une connectivité universelle d’ici 2030 pour que chacun ait accès à l’internet, aux technologies et services numériques à un coût abordable. En outre, il est nécessaire d’assurer la sécurité et la sûreté des accès, systèmes et infrastructures numériques.

Selon le diplomate, bien que le GDC soit un processus intergouvernemental, il faut favoriser la participation du secteur privé, afin de rendre le processus plus complet avec des contributions spécifiques efficaces.

En outre, le GDC doit garantir les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international, selon lesquels tous les pays et parties concernées doivent respecter pleinement la souveraineté nationale dans le cyberespace, l’intégrité territoriale et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États.

En tant que pays possédant une vaste expérience et des réalisations dans la transformation numérique et le développement de l’e-gouvernement, le Vietnam s’engage à participer activement à ce processus, afin de promouvoir la mise en œuvre de l’Agenda 2030.

Le GDC est l’un des 16 processus en cours de discussion à l’ONU pour mettre en œuvre les initiatives du secrétaire général de l’ONU dans son rapport Notre Programme Commun, publié en septembre 2021, qui vise à définir les principes d’un "avenir numérique ouvert, libre et sécurisé pour tous".

Le processus d’échange et d’élaboration du GDC se déroulera de février 2023 jusqu’à son approbation lors du Sommet de l’avenir prévu en septembre 2024. -VNA